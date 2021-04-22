Девятаев, 2021

Лето 1944 года. Финальная стадия Великой Отечественной Войны. Несмотря на то, что Красная армия переломила ход сражений в свою пользу и перешла в наступление, немцы еще не лишились последней надежды на победу. В фильме рассказывается о подвиге военнопленных, которым удалось осуществить побег из концлагеря и рассекретить оружейную разработку врага. Имена героев навсегда вошли в историю, а их отважные действия сыграли немаловажную роль в уничтожении ракетной техники Третьего рейха.

Михаил Девятаев (Павел Прилучный) — пилот, попавший на службу еще до начала войны. Получив образование в Чкаловском военном училище, в 1941 году он отправился на фронт, открыв боевой счет уже в июне. Но тогда молодой человек не подозревал, что ему предстоит участвовать в борьбе с фашизмом вплоть до итоговой победы. В 1944 году очередной вылет завершился для Девятаева трагедией: воздушное судно было подбито, тогда как летчик спрыгнул с парашютом.

Потерявший сознание солдат приземляется на оккупированную территорию, после чего попадает в плен к немецким офицерам, а те перенаправляют его в концентрационный лагерь. Изначально русского пилота записали в число смертников, но у него получилось переквалифицироваться в штрафника. Собрав волю в кулак, Девятаев разрабатывает план побега, сговариваясь с другими военнопленными. Кроме того, узники рассчитывают лишить врага секретных ракет, созданных в Пенемюнде. Советским смельчакам необходимо выполнить то, что прежде еще никому не удавалось. Угнав самолет, беглецы вступают в неравный поединок с немецкой армией.