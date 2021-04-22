Девятаев, 2021

Лето 1944 года. Финальная стадия Великой Отечественной Войны. Несмотря на то, что Красная армия переломила ход сражений в свою пользу и перешла в наступление, немцы еще не лишились последней надежды на победу. В фильме рассказывается о подвиге военнопленных, которым удалось осуществить побег из концлагеря и рассекретить оружейную разработку врага. Имена героев навсегда вошли в историю, а их отважные действия сыграли немаловажную роль в уничтожении ракетной техники Третьего рейха.
Михаил Девятаев (Павел Прилучный) — пилот, попавший на службу еще до начала войны. Получив образование в Чкаловском военном училище, в 1941 году он отправился на фронт, открыв боевой счет уже в июне. Но тогда молодой человек не подозревал, что ему предстоит участвовать в борьбе с фашизмом вплоть до итоговой победы. В 1944 году очередной вылет завершился для Девятаева трагедией: воздушное судно было подбито, тогда как летчик спрыгнул с парашютом.
Потерявший сознание солдат приземляется на оккупированную территорию, после чего попадает в плен к немецким офицерам, а те перенаправляют его в концентрационный лагерь. Изначально русского пилота записали в число смертников, но у него получилось переквалифицироваться в штрафника. Собрав волю в кулак, Девятаев разрабатывает план побега, сговариваясь с другими военнопленными. Кроме того, узники рассчитывают лишить врага секретных ракет, созданных в Пенемюнде. Советским смельчакам необходимо выполнить то, что прежде еще никому не удавалось. Угнав самолет, беглецы вступают в неравный поединок с немецкой армией.
«Девятаев» — режиссерский дебют Сергея Трофимова.
Тимур Бекмамбетов выступил не только продюсером, но и сорежиссером Сергея Трофимова. Им уже доводилось сотрудничать на съемочной площадке фильмов «Ночной дозор», «Он — дракон», франшизы «Елки» и второй части «Иронии судьбы».
Изначально предполагалось, что главную роль исполнит Данила Козловский («Тренер», «Легенда №17»). В итоге это место досталось Павлу Прилучному, знакомому аудитории по криминальному телесериалу «Мажор» и его полнометражному сиквелу.
Сюжет основан на реальной истории, произошедшей в период с июня 1944 по февраль 1945 года, когда группе пилота Девятаева удалось осуществить побег из немецкого лагеря для военнопленных.
Консультантом являлся сын пилота, профессор Казанского университета Александр Девятаев.
Процесс съемок стартовал в марте 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 производство было приостановлено уже в апреле.
Сцены воздушных баталий создавались с помощью популярной игры War Thunder. По словам Бекмамбетова, все происходящее в виртуальном пространстве оставалось под его контролем. Постановщик стремился создать современное кино, способное удовлетворить потребности молодого поколения зрителей. По этой причине «Девятаев» выйдет сразу в двух вариантах — стандартном и вертикальном для просмотра на смартфоне. Предполагается, что революционный формат будет представлен на онлайн-платформах после проката.
«Фау-2. Побег из ада» — рабочее название кинокартины.
Военная драма снималась при финансовой поддержке государства.
Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. В бою с немецкими истребителями советский летчик сбит над вражеской территорией и попадает в плен. Теперь ему предстоит сделать выбор: умереть в концлагере или снова подняться в небо – но на стороне немцев. Летчик выбирает третий вариант – побег. Но как угнать самолёт с особо охраняемой военной базы, где нацисты разрабатывают оружие возмездия, способное в последний момент изменить ход войны? Фильм основан на реальных событиях - истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева, решившегося на дерзкий побег из немецкого концлагеря.
всей команде, которые принимали участие в создании этого фильма. Такие фильмы про наших героев-соотечественников… Читать дальше…