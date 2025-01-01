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Майские звезды

Mayskie zvyozdy 18+
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О фильме

Действие картины разворачивается в Праге в мае 1945 года. Мир и покой потихоньку возвращаются на улочки, разрушенные во время войны, а также в сердца живущих здесь людей. Местные жители и советские солдаты, оказавшиеся в Праге по долгу службы, вспоминают, каково это - просто жить, дружить, влюбляться… Кому-то суждено встретить в этом городе новую любовь, а кто-то скорбит по погибшим близким. Кого-то ждет домашний очаг и любимая работа, а кому-то лишь предстоит найти свое место в новом, освобожденном от фашизма мире.

  • Только в первый год проката фильм Станислава Ростоцкого посмотрели более 15 миллионов советских зрителей. 
  • Над созданием картины работали деятели кино СССР и Чехословакии. Так, автором сценария выступил чешский писатель Людвик Ашкенази, а художником выступил Хрудош Угер. 
  • В роли лейтенанта Андрея Рукавичкина выступил народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Помимо фильма “Майские звезды”, актер появился в таких таких работах Станислава Ростоцкого, как “Дело было в Пенькове” (1957), “На семи ветрах” (1962), “Доживем до понедельника” (1968), “Белый Бим Черное Ухо” (1976). 
  • Актрису, исполнившую роль Яны, зовут так же, как и саму героиню - Яна Брейхова.

Май 1945 года. В предместьях Праги простые люди встречают советских солдат-освободителей со слезами радости на глазах. В первые дни затишья кто-то с грустью вспоминает о довоенной жизни; кто-то нежданно встречает свою любовь; кто-то возвращается из вражеских застенков, с надеждой смотря в будущее; а кто-то, пересев из танка в чешский трамвайчик, с теплотой вспоминает свое ремесло вагоновожатого… В эти дни все, кто выжил в пожаре Великой Войны, дают клятву вечно хранить мир на Земле, чтя память тех, кто отдал свою жизнь за простое человеческое счастье.

Страна СССР / Чехословакия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 5 мая 1959
Дата выхода
5 мая 1959 СССР
11 ноября 1959 США
8 мая 1959 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov, Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Mayskie zvyozdy, Майские звёзды, Las estrellas de mayo, Májové hvézdy, Majowe gwiazdy, Májusi emlékek, May Stars, Sterne im Mai
Режиссер
Станислав Ростоцкий
Станислав Ростоцкий
В ролях
Александр Ханов
Миша Станинец
Яна Дитетова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 19 голосов
6.6 IMDb
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