Действие картины разворачивается в Праге в мае 1945 года. Мир и покой потихоньку возвращаются на улочки, разрушенные во время войны, а также в сердца живущих здесь людей. Местные жители и советские солдаты, оказавшиеся в Праге по долгу службы, вспоминают, каково это - просто жить, дружить, влюбляться… Кому-то суждено встретить в этом городе новую любовь, а кто-то скорбит по погибшим близким. Кого-то ждет домашний очаг и любимая работа, а кому-то лишь предстоит найти свое место в новом, освобожденном от фашизма мире.
Май 1945 года. В предместьях Праги простые люди встречают советских солдат-освободителей со слезами радости на глазах. В первые дни затишья кто-то с грустью вспоминает о довоенной жизни; кто-то нежданно встречает свою любовь; кто-то возвращается из вражеских застенков, с надеждой смотря в будущее; а кто-то, пересев из танка в чешский трамвайчик, с теплотой вспоминает свое ремесло вагоновожатого… В эти дни все, кто выжил в пожаре Великой Войны, дают клятву вечно хранить мир на Земле, чтя память тех, кто отдал свою жизнь за простое человеческое счастье.
|5 мая 1959
|СССР
|11 ноября 1959
|США
|8 мая 1959
|Чехословакия