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Фильмы
Пядь земли
Пядь земли
Pyad zemli
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
военный
О фильме
Хроники жаркого лета 1944-го. Юный лейтенант и бывалый комбат держат оборону на крохотном плацдарме…
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
1964
Производство
Мосфильм
Другие названия
Pyad zemli, A Span of Land, Пядь земли, Egy fiatal tiszt naplója
Режиссер
Андрей Смирнов
Борис Яшин
В ролях
Александр Збруев
Elliya Sukhanova
Евгений Урбанский
Сергей Курилов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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