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Киноафиша Фильмы Пядь земли

Пядь земли

Pyad zemli 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Хроники жаркого лета 1944-го. Юный лейтенант и бывалый комбат держат оборону на крохотном плацдарме…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1964
Производство Мосфильм
Другие названия
Pyad zemli, A Span of Land, Пядь земли, Egy fiatal tiszt naplója
Режиссер
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Борис Яшин
В ролях
Александр Збруев
Александр Збруев
Elliya Sukhanova
Евгений Урбанский
Сергей Курилов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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