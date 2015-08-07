В далеком сорок пятом… Встречи на Эльбе, 2015

Главный герой фильма, лейтенант Юрий Никитин, несмотря на молодой возраст, назначен комендантом маленького городка Иерихов на Эльбе. При этом Никитин должен принять на себя достаточно серьезные обязанности по налаживанию жизни в городке. Четырехэтажный дом — комендатура Иерихова. Дом раньше принадлежал Гансу Лемке — хозяину свинофермы, пекарни и сыроварни. Горожане думают, что Лемке погиб, но он жив. Он прячется в штольне и через оптический прицел снайперской винтовки наблюдает за всем, что происходит в городке, — особенно за молодым офицером, обосновавшимся в его доме.



Вскоре солдаты Никитина выслеживают немецкую девушку, спрятавшуюся в подвале одного из домов. Она из гитлерюгенда и утверждает, что приходится племянницей адмиралу Паулюсу. Никитин не спешит сдавать девушку в контрразведку. Между ними налаживаются дружеские отношения, более того: он прячет ее от начальства. Немецкая девушка всё больше нравится Никитину…