Несокрушимый, 2018

Режиссёром фильма «Несокрушимые» выступил Константин Максимов («Запрещённая реальность», сериалы «Предельная глубина» и «Маргарита Назарова»). Главные роли в картине исполнили Андрей Чернышов («Мужчина в моей голове», «Человек из прошлого»), Владимир Епифанцев («8 лучших свиданий», «Викинг»), Ольга Погодина («Любовь прет-а-порте»), Сергей Горобченко (сериалы «Доктор Живаго», «Братья Карамазовы») и другие. Продюсером ленты стал Алексей Пиманов, создатель нашумевшего проекта «Крым».
Фильм «Несокрушимые» основан на реальной истории, которая случилась во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета окажется мужчина, которому пришлось навсегда проститься со своей любовью. Однако и она не осталась в стороне от этой борьбы. Ему предстоит войти в историю, благодаря великому подвигу. Главному герою предстоит участвовать в неравном бою, но именно любовь помогает ему одержать победу.
- В основе сюжета фильма «Несокрушимые» лежит реальная история
- «Несокрушимые» - первый фильм Константина Максимова за последние 8 лет. Его прошла и одновременно дебютная лента «Запрещённая реальность» была выпущена в 2009 году
- Для Ольги Погодиной и Андрея Чернышова фильм «Несокрушимые» стал девятым совместным проектом
- Фильм снимался в Московской области
- Часть средств на съёмки картины «Несокрушимые» была выделена Министерством культуры РФ
- Специально для фильма были воссозданы танки Т-34 и КВ-1, а также «Пантеры» немецкого производства
Война - время разлук и смертей, территория истинных чувств - дружбы и любви. Он попрощался с ней навсегда, она не смогла остаться в стороне от общей борьбы. Фильм основан на реальных событиях и повествует о героическом подвиге солдата, командира танка и его экипажа, который в неравном бою одержал невероятную победу над многократно превосходящими силами врага, о большой любви, прошедшей через огонь и воду.