Несокрушимый, 2018

Режиссёром фильма «Несокрушимые» выступил Константин Максимов («Запрещённая реальность», сериалы «Предельная глубина» и «Маргарита Назарова»). Главные роли в картине исполнили Андрей Чернышов («Мужчина в моей голове», «Человек из прошлого»), Владимир Епифанцев («8 лучших свиданий», «Викинг»), Ольга Погодина («Любовь прет-а-порте»), Сергей Горобченко (сериалы «Доктор Живаго», «Братья Карамазовы») и другие. Продюсером ленты стал Алексей Пиманов, создатель нашумевшего проекта «Крым».

Фильм «Несокрушимые» основан на реальной истории, которая случилась во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета окажется мужчина, которому пришлось навсегда проститься со своей любовью. Однако и она не осталась в стороне от этой борьбы. Ему предстоит войти в историю, благодаря великому подвигу. Главному герою предстоит участвовать в неравном бою, но именно любовь помогает ему одержать победу.