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Несокрушимый Несокрушимый
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Несокрушимый, 2018

2018 / Россия
7.1 Оцените
318 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Фильм с Владимиром Епифанцевым и Сергеем Горобченко о героическом подвиге солдата, командира танка и его экипажа
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Несокрушимые» выступил Константин Максимов («Запрещённая реальность», сериалы «Предельная глубина» и «Маргарита Назарова»). Главные роли в картине исполнили Андрей Чернышов («Мужчина в моей голове», «Человек из прошлого»), Владимир Епифанцев («8 лучших свиданий», «Викинг»), Ольга Погодина («Любовь прет-а-порте»), Сергей Горобченко (сериалы «Доктор Живаго», «Братья Карамазовы») и другие. Продюсером ленты стал Алексей Пиманов, создатель нашумевшего проекта «Крым».

Фильм «Несокрушимые» основан на реальной истории, которая случилась во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета окажется мужчина, которому пришлось навсегда проститься со своей любовью. Однако и она не осталась в стороне от этой борьбы. Ему предстоит войти в историю, благодаря великому подвигу. Главному герою предстоит участвовать в неравном бою, но именно любовь помогает ему одержать победу.

 

- В основе сюжета фильма «Несокрушимые» лежит реальная история

- «Несокрушимые» - первый фильм Константина Максимова за последние 8 лет. Его прошла и одновременно дебютная лента «Запрещённая реальность» была выпущена в 2009 году

- Для Ольги Погодиной и Андрея Чернышова фильм «Несокрушимые» стал девятым совместным проектом

- Фильм снимался в Московской области

- Часть средств на съёмки картины «Несокрушимые» была выделена Министерством культуры РФ

- Специально для фильма были воссозданы танки Т-34 и КВ-1, а также «Пантеры» немецкого производства

Война - время разлук и смертей, территория истинных чувств - дружбы и любви. Он попрощался с ней навсегда, она не смогла остаться в стороне от общей борьбы. Фильм основан на реальных событиях и повествует о героическом подвиге солдата, командира танка и его экипажа, который в неравном бою одержал невероятную победу над многократно превосходящими силами врага, о большой любви, прошедшей через огонь и воду. 

7.1 Оцените
318 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера в мире 25 октября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Константин Максимов
Константин Максимов
В ролях
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Василий Седых
Василий Седых
Олег Фомин
Олег Фомин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Несокрушимый 1 постер
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13 июля 1942-го года в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции танковый экипаж под командованием лейтенанта Семена Коновалова атаковал немецкую танковую дивизию. В ходе боя недалеко от хутора Нижнемитякин (это Ростовская область, Тарасовский район) бойцы  Коновалова подбили 16 фашистских танков, 2 бронеавтомобиля и 8 машин. Через год за этот подвиг Коновалов получил орден Ленина и звание Героя Советского Союза, а в 1985-м – орден Отечественной войны 1-ой степени. Но это, как вы…
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Freonspb 25 октября 2018, 23:40
Посмотрел фильм, почитал отзывы , что могу сказать . Снимать кино наши так и не научились, покупать заказные отзывы уже да, что однозначно прогресс.… Читать дальше…
Станислав Тропин 10 октября 2018, 14:55
Очень рад новому настоящему фильму, пойду с детьми, пусть знают кто победил, ни како то засраный капитан америка со своим шитом
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