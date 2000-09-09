Объединенная зона безопасности, 2000

Договор между СССР и США разделил Корею на два отдельных государства: Северную и Южную. В 1950 году началась Корейская война, в которой было убито и ранено пять миллионов человек — одна шестая всего населения страны. В 1953 году в деревне Панмунджом воюющие стороны подписали Соглашение о прекращении огня. И хотя война все еще продолжалась, вдоль демаркационной линии в радиусе двух километров к югу и северу от Панмунджома, появилась демилитаризованная зона. Внутри ее по кругу диаметром 800 метров была очерчена граница так называемой «деревни перемирия».



Спустя почти полвека в этой пограничной зоне происходит инцидент — с погибшими с северной стороны и пострадавшим с южной. Разобраться в произошедшем приглашают представителя нейтральной стороны.