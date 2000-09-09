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Gongdong gyeongbi guyeok JSA

Объединенная зона безопасности, 2000

2000 / Корея
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Договор между СССР и США разделил Корею на два отдельных государства: Северную и Южную. В 1950 году началась Корейская война, в которой было убито и ранено пять миллионов человек — одна шестая всего населения страны. В 1953 году в деревне Панмунджом воюющие стороны подписали Соглашение о прекращении огня. И хотя война все еще продолжалась, вдоль демаркационной линии в радиусе двух километров к югу и северу от Панмунджома, появилась демилитаризованная зона. Внутри ее по кругу диаметром 800 метров была очерчена граница так называемой «деревни перемирия». 

Спустя почти полвека в этой пограничной зоне происходит инцидент — с погибшими с северной стороны и пострадавшим с южной. Разобраться в произошедшем приглашают представителя нейтральной стороны.

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 18 октября 2001
Премьера в мире 9 сентября 2000
Возраст 12+
Режиссер
Пак Чхан-Ук
Пак Чхан-Ук
В ролях
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Сон Кан-хо
Сон Кан-хо
Ким Тхэ-у
Щин Ха-гюн
Ли Ён Э
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Объединенная зона безопасности 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сделано в Корее. 10+1 стоящих корейских кинофильмов XXI века Подборка для тех, кто не знает, с чего начать знакомство с корейским кино.
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3 декабря 2020 11:00
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