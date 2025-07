Страна СССР

Продолжительность 2 часа 35 минут

Год выпуска 1981

Премьера в мире 20 декабря 1981

Производство Мосфильм, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie, Filmové studio Barrandov

Другие названия

Front v tylu vraga, Front in the Rear of the Enemy, Im Rücken des Feindes, The Rear Front, V týlu neprítele, Фронт в тылу врага