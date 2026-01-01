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Постер фильма Царь Давид
6.2
Киноафиша Фильмы Царь Давид
6.2

Царь Давид

, 1985
King David
США / боевик, драма, приключения, военный / 18+
Постер фильма Царь Давид
6.2

О фильме

Экранизация библейского предания о пастухе Давиде, который в молодости одержав победу над великаном Голиафом, взошел на трон древнего Израиля.

Рассказ о судьбе легендарного царя охватывает так же великое объединение северных и южных племен Израиля, предательство сына и историю любви Давида к красавице Вирсавии, ставшую одной из излюбленных тем в мировом искусстве.

В ролях

Ричард Гир
Ричард Гир
David
Эдвард Вудворд
Саул
Элис Крайдж
Элис Крайдж
Bathsheba
Найолл Багги
Найолл Багги
Nathan
Джек Клэфф
Jonathan
Шери Лунги
Шери Лунги
Michal
Денис Куилли
Самуил
Херд Хэтфилд
Ahimelech
Джон Кастл
Абнер
Тим Вудворд
Joab
Режиссер Брюс Бересфорд
Сценарист Эндрю Биркин, Джеймс Костиган
Композитор Карл Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 29 марта 1985
Дата выхода
29 марта 1985 Россия 12+
1 июля 1985 Австрия
19 июля 1985 Германия
29 марта 1985 Казахстан
29 марта 1985 США
29 марта 1985 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $5 111 099
Производство Barclays Mercantile Industrial Finance, Paramount Pictures
Другие названия
King David, El rey David, Le roi David, Dávid király, Karalius Davidas, König David, Król Dawid, Kung David, Kuningas Daavid, O Rei David, Regele David, Rei Davi, Rei David, Rey David, Vasilias David, Βασιλιάς Δαυίδ, Цар Давид, Царь Давид, キング・ダビデ 愛と闘いの伝説, 大衛王

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb

Цитаты

[первые слова]
Страж Саула Король сейчас не может с вами говорить. Он занят государственными делами.
Самуил С каких пор дела государства важнее дел Господних?
[проталкивается и входит в тронный зал Саула]
Саул ...Самуил. Мы рады тебе. С Божьей помощью наша победа завершена.
Самуил Вот так ты благодаришь Его… грабя амаликитян, забирая у них женщин и скот? Держа их царя в цепях?
Саул Мы обсуждали возможный договор. Царь должен быть выкуплен...
Самуил Договор? Выкуп? Саул, этим ты предал свою душу перед Богом. Его указания были ясны: «Ничего не щадить мечом.»
[отрезает голову амаликитского царя]
Самуил ...Когда наши племена требовали царя, чтобы быть как все народы, я сказал им: «Мы не как все народы. Господь Воинств — и Бог наш, и Царь наш.» Народ ответил: «Мы хотим царя, чтобы видеть его. Хотим царя из своей крови.»
[поднимает отрубленную голову]
Самуил Вот ваши цари из плоти и крови. Вот царь, которого вы можете видеть.
[бросает голову к ногам Саула]

Отзывы о фильме

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