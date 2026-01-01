[первые слова]

Страж Саула Король сейчас не может с вами говорить. Он занят государственными делами.

Самуил С каких пор дела государства важнее дел Господних?

[проталкивается и входит в тронный зал Саула]

Саул ...Самуил. Мы рады тебе. С Божьей помощью наша победа завершена.

Самуил Вот так ты благодаришь Его… грабя амаликитян, забирая у них женщин и скот? Держа их царя в цепях?

Саул Мы обсуждали возможный договор. Царь должен быть выкуплен...

Самуил Договор? Выкуп? Саул, этим ты предал свою душу перед Богом. Его указания были ясны: «Ничего не щадить мечом.»

[отрезает голову амаликитского царя]

Самуил ...Когда наши племена требовали царя, чтобы быть как все народы, я сказал им: «Мы не как все народы. Господь Воинств — и Бог наш, и Царь наш.» Народ ответил: «Мы хотим царя, чтобы видеть его. Хотим царя из своей крови.»

[поднимает отрубленную голову]

Самуил Вот ваши цари из плоти и крови. Вот царь, которого вы можете видеть.