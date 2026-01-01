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Киноафиша Фильмы Айза-17

Айза-17

Россия / военный, драма / 18+

В ролях

Елена Ербакова
Елена Ербакова
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный
Роман Курцын
Роман Курцын
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия

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