Детский лагерь смерти,

Основано на реальных событиях. Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый «детский приют». Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега – расстрел. Но самое страшное: детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев...
Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.
|8 мая 2025
|Россия
|Централ Партнершип
Я с большим трепетом отношусь к теме ВОВ, интересуюсь историческими источниками и слежу за кинематографом в этой тематике - и… Читать дальше…