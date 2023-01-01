Детский лагерь смерти,

Фильм основан на реальных событиях. Эта история о любви и дружбе трех подростков разворачивается в нечеловеческих условиях фашистского концлагеря для детей, которых содержат как скот в качестве доноров крови, необходимой раненым солдатам вермахта. Дело в том, что в немецкой медицине того времени считалось, что для переливания больше всего подходит детская кровь пубертатного возраста – от 8 до 14 лет, она не подвержена инфекциям. При этом требуется кровь именно голодных детей, поскольку она не содержит лишних примесей.