Детский лагерь смерти,

Основано на реальных событиях. Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый «детский приют». Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега – расстрел. Но самое страшное: детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев...

Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.