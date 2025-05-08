Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Группа крови
7.4
Группа крови - Трейлер
Киноафиша Фильмы Группа крови
7.4

Группа крови

, 2025
Gruppa krovi
Россия / военный, драма / 18+
Плененные советские дети решаются на побег из нацистского лагеря
Трейлеры
Пойду 205
Не пойду 10
Постер фильма Группа крови
7.4
Пойду 205
Не пойду 10
Группа крови - Трейлер
Группа крови  Трейлер

О фильме

Основано на реальных событиях. Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый «детский приют». Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега – расстрел. Но самое страшное: детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев...
Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.

В ролях

Роман Романовский
Андрей Рудыка
Ева Уильямс
Марк Александров
Grishka
Людмила Юлова
Andrey Alekseev
Zveresh
Evgenia Aleshina
Zotova
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Danila Arkhipov
Astafev
Антон Бабичев
Otto
Egor Budkevich
Krasnoarmeets
Тимофей Будкевич
Тимофей Будкевич
Krasnoarmeets
Режиссер Максим Бриус
Сценарист Александр Иванов, Mariya Khromova, Мария Ошмянская, Александр Пайгалик
Композитор Vitaliy Mukanyaev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 8 мая 2025
Дата выхода
8 мая 2025 Россия Централ Партнершип
Сборы в мире $1 829 705
Производство Газпром Медиа, Триикс Медиа
Другие названия
Gruppa krovi, Vereimejad, Группа крови, Детский лагерь смерти, Кръвна Група

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 58 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1232 В жанре «военный»  62 В жанре «драма»  564 В фильмах России  87 В фильмах 2025 года  48
Обновлено 23 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Группа крови - Трейлер
Группа крови Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Группа крови

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40 Дата обновления: 23 февраля 2026, 03:09
Сильные стороны: правдоподобная атмосфера военного времени, искренняя игра детей, напряжение и визуальные эффекты с декорациями передают эпоху. Слабые стороны: слабая драматургия, мотивация персонажей, местами неровный сюжет и игра некоторых актёров. Общая оценка зрителей вариативна: одни рекомендуют как память, другие критикуют стиль. Фильм подходит подросткам и взрослым, интересующим историю и примеры сопротивления.
Саммари составлено ИИ на основе 37 отзывов.

Отзывы о фильме

Евгения Камаева 8 мая 2025, 23:10
Ну что ж. Расстроена.
Я с большим трепетом отношусь к теме ВОВ, интересуюсь историческими источниками и слежу за кинематографом в этой тематике - и… Читать дальше…
Ирина Митенко 8 мая 2025, 23:00
Просто бомба!! Детям обязательно покажите этот фильм. Очень впечатлило и меня и детей, вышли после сеанса молча и до стоянки шли ни слова не… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше