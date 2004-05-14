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Постер фильма Жизнь как чудо
6.8
Киноафиша Фильмы Жизнь как чудо
6.8

Жизнь как чудо

, 2004
Zivot je cudo
Сербия и Черногория, Франция / мюзикл, комедия, мелодрама, военный, драма / 18+
Постер фильма Жизнь как чудо
6.8

О фильме

Мечта серба Луки –- построить железную дорогу. Ради этого он уезжает с женой и 18-летним сыном Милосом в отдаленную деревню, затерянную в горах Боснии. Поглощенный своей страстью, он не замечает ни недовольства жизнью в местной глуши своих близких, ни приближающихся военных действий. Его жена, не желающая зарывать свой талант оперной певицы, оставляет его, а сын, призванный в армию, попадает в плен. Местная милиция предлагает Луке обменять сына на спасенную им от местных насильников мусульманскую девушку Сабаху. Но Лука и Сабаха полюбили друг друга...

В ролях

Весна Тривалич
Jadranka
Александар Берчек
Veljo
Мирьяна Каранович
Nada
Никола Койо
Filipovic
Стрибор Кустурица
Captain Aleksic
Бранислав Лалевич
President
Дана Тодорович
Славко Штимац
Luka
Наташа Тапушкович
Sabaha
Вук Костич
Milos
Давор Янжич
Давор Янжич
Tomo
Режиссер Эмир Кустурица
Сценарист Ranko Bozic, Эмир Кустурица
Композитор Дейан Спаравало, Эмир Кустурица
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сербия и Черногория / Франция
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 11 ноября 2004
Премьера в мире 14 мая 2004
Дата выхода
2 сентября 2004 Россия Парадиз 12+
2 сентября 2004 Беларусь
11 марта 2005 Великобритания
4 марта 2005 Италия
2 сентября 2004 Казахстан
7 октября 2004 Нидерланды 12
14 мая 2004 США
2 сентября 2004 Украина
14 мая 2004 Франция
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $5 363 574
Производство Les Films Alain Sarde, Rasta Film, Rasta Films
Другие названия
Zivot je cudo, Life Is a Miracle, La vida es un milagro, A Vida é um Milagre, Livet er et mirakel, Život je zázrak, Az élet egy csoda, Bir mucizedir yaşamak, Das Leben ist ein Wunder, Dzīve ir brīnums, Elämä on ihme, Elu on ime, Gladno srce, Gyvenimas kaip stebuklas, Hungry Heart, Kad je zivot bio cudo, La vie est un miracle, La vie est un miracle!, La vita è un miracolo, Livet är ett mirakel, Življenje je čudež, Život je čudo, Życie jest cudem, Η ζωή είναι ένα θαύμα, Животът е чудо, Жизнь как чудо, ライフ・イズ・ミラクル, 生命是个奇迹, Həyat Bir Möcüzədir, Живот је чудо

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 декабря 2023
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саундтрек фильма Жизнь как чудо

Отзывы о фильме

caps 2 апреля 2015, 12:51
на всякий случай для всех будущих киноведов и киноманов.

остерегайтесь отсутствия сюжетной линии!

если камера постоянно дёргается - это не… Читать дальше…
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Редкое ощущение было после фильма – вневременья и радостного безмыслия. Сатори. Почти.
Первый час сознание просто переключалось на другую… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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