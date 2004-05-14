Сербия и Черногория, Франция / мюзикл, комедия, мелодрама, военный, драма / 18+
6.8
О фильме
Мечта серба Луки –- построить железную дорогу. Ради этого он уезжает с женой и 18-летним сыном Милосом в отдаленную деревню, затерянную в горах Боснии. Поглощенный своей страстью, он не замечает ни недовольства жизнью в местной глуши своих близких, ни приближающихся военных действий. Его жена, не желающая зарывать свой талант оперной певицы, оставляет его, а сын, призванный в армию, попадает в плен. Местная милиция предлагает Луке обменять сына на спасенную им от местных насильников мусульманскую девушку Сабаху. Но Лука и Сабаха полюбили друг друга...
ПроизводствоLes Films Alain Sarde, Rasta Film, Rasta Films
Другие названия
Zivot je cudo, Life Is a Miracle, La vida es un milagro, A Vida é um Milagre, Livet er et mirakel, Život je zázrak, Az élet egy csoda, Bir mucizedir yaşamak, Das Leben ist ein Wunder, Dzīve ir brīnums, Elämä on ihme, Elu on ime, Gladno srce, Gyvenimas kaip stebuklas, Hungry Heart, Kad je zivot bio cudo, La vie est un miracle, La vie est un miracle!, La vita è un miracolo, Livet är ett mirakel, Življenje je čudež, Život je čudo, Życie jest cudem, Η ζωή είναι ένα θαύμα, Животът е чудо, Жизнь как чудо, ライフ・イズ・ミラクル, 生命是个奇迹, Həyat Bir Möcüzədir, Живот је чудо
остерегайтесь отсутствия сюжетной линии!
если камера постоянно дёргается - это не… Читать дальше…
Первый час сознание просто переключалось на другую… Читать дальше…