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Бесславные ублюдки Бесславные ублюдки
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Inglourious Basterds

Бесславные ублюдки, 2009

2009 / Германия / США
7.6 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В оккупированной немцами Франции молодая еврейская беженка Шошанна Дрейфус становится свидетельницей убийства своей семьи полковником Гансом Ландой. Чудом сбежав, она планирует отомстить. Несколько лет спустя, когда немецкий герой войны Фредерик Цоллер проявляет к ней интерес и устраивает премьеру фильма про себя самого в кинотеатре, которым она управляет, Шошанна понимает, что ее время пришло.  Это мероприятие, которое должен посетить каждый крупный нацистский офицер, привлекает внимание «Ублюдков», партизан во главе с лейтенантом Альдо Рейном. По мере того, как приближается премьера, вокруг Шошанны запутывается клубок интриг, а ее старый враг Ланда оказывается дальновиднее, чем она могла себе представить…

  • Квентин Тарантино подумывал о том, чтобы отказаться от фильма, в то время как кастинг искал кого-нибудь на роль полковника Ганса Ланды, опасаясь, что он написал роль, которую невозможно было сыграть. Однако после прослушивания Кристофа Вальца и Тарантино, и его продюсер согласились, что нашли идеального актера. 
  • Тиль Швайгер, родившийся и выросший в Германии, всегда отказывался надевать нацистскую форму для роли в кино. Швайгер согласился при условии, что он сможет убить нациста в каждой сцене, в которой он ее наденет.
  • Квентин Тарантино хотел отказаться от съемок фильма, поскольку не мог найти исполнителя на роль полковника Ганса Ланды, опасаясь, что он написал роль, которую невозможно сыграть. Но после прослушивания Кристофа Вальца и Тарантино, и продюсер Лоуренс Бендер согласились, что нашли идеального актера на эту роль. 
  • Единственный фильм компании Харви Вайнштейна “The Weinstein Company”, в котором снялся Брэд Питт. Он сказал, что это стало возможным лишь благодаря его желанию поработать с Квентином Тарантино. К самому Вайнштейну Питт был настроен крайне враждебно (и даже угрожал ему расправой) еще с 90-х годов, из-за сексуальных домогательств Вайнштейна по отношению к Гвинет Пэлтроу, которая на тот момент была девушкой Питта.
  • Тиль Швайгер, родившийся и выросший в Германии, согласился носить в кадре нацистскую форму только при условии, что он сможет убивать нацистов в каждой своей сцене.

Действие картины разворачивается в оккупированной фашистами Франции. На глазах у Шошанны Дрейфус от рук немецкого полковника Ганса Ланда погибает ее семья. Девушке чудом удается спастиcь и бежать в Париж. Там она устраивается на работу в кинотеатр.

В это же время где-то в Европе лейтенант Альдо Рэйн собирает группу еврейских солдат, именующих себя «Ублюдками». К ним примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк, выдающая себя за актрису. Обе сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Сюзанной, мечтающей отомстить обидчикам.

7.6 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 20 августа 2009
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 20 мая 2009
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Элай Рот
Элай Рот
Майк Майерс
Майк Майерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бесславные ублюдки 2 постера
Оскар Лучшая мужская роль второго плана
Золотой глобус Лучший актёр второго плана
Премия Гильдии киноактеров США Лучшая мужская роль второго плана
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Бесславные ублюдки
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Завершив второй частью дилогии «Убить Билла» многолетнее объяснение в любви к Уме Турман, начатое еще в далекие времена «Криминального чтива», Квентин Тарантино решил избрать себе для любовного признания объект, если можно так выразиться, более универсальный. И этим объектом стало кино. В «Бесславных ублюдках», выпущенных в российский прокат компанией «КАРО Фильм», Тарантино не столько пофантазировал – в излюбленной своей манере – на…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дайан Крюгер утверждает, что Квентин Тарантино не хотел давать ей роль в «Бесславных ублюдках» «Буквально единственная причина, по которой я попала на прослушивание, заключается в том, что больше никого не было».
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13 января 2022 14:24
Квентин Тарантино подумывал превратить «Бесславных ублюдков» в мини-сериал Передумать его заставил Люк Бессон. 
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9 ноября 2021 11:31
Анджелина Джоли отказалась от роли в «Авиаторе» из-за Харви Вайнштейна: «Я предупреждала людей о нем» Актриса также пыталась убедить Брэда Питта не участвовать в других проектах продюсера. 
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6 сентября 2021 11:21
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