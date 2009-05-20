Бесславные ублюдки, 2009

Действие картины разворачивается в оккупированной фашистами Франции. На глазах у Шошанны Дрейфус от рук немецкого полковника Ганса Ланда погибает ее семья. Девушке чудом удается спастиcь и бежать в Париж. Там она устраивается на работу в кинотеатр.

В это же время где-то в Европе лейтенант Альдо Рэйн собирает группу еврейских солдат, именующих себя «Ублюдками». К ним примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк, выдающая себя за актрису. Обе сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Сюзанной, мечтающей отомстить обидчикам.