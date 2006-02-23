Группа разведчиков и их командир – младший лейтенант Безфамильный возвращаются с тяжелого и опасного задания. Погиб один из бойцов – Федотов. И вдруг выясняется, что Федотов не только остался жив, но и побывал в плену у немцев, бежал и сейчас дает совершенно фантастические показания про секретный завод фашистов. Старший лейтенант Урусов не верит ни единому его слову.

Чтобы подтвердить слова своего товарища, разведчики должны во что бы то ни стало найти секретное оружие.