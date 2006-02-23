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Постер фильма Секретное оружие
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Киноафиша Фильмы Секретное оружие

Секретное оружие

Sekretnoye oruzhie 18+
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О фильме

Группа разведчиков и их командир – младший лейтенант Безфамильный возвращаются с тяжелого и опасного задания. Погиб один из бойцов – Федотов. И вдруг выясняется, что Федотов не только остался жив, но и побывал в плену у немцев, бежал и сейчас дает совершенно фантастические показания про секретный завод фашистов. Старший лейтенант Урусов не верит ни единому его слову.
Чтобы подтвердить слова своего товарища, разведчики должны во что бы то ни стало найти секретное оружие.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 23 февраля 2006
Дата выхода
23 февраля 2006 Россия 12+
23 февраля 2006 Казахстан
23 февраля 2006 Украина
Производство Первый канал
Другие названия
Sekretnoye oruzhie
Режиссер
Виталий Воробьев
В ролях
Иван Моховиков
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Михаил Присмотров
Ян Цапник
Ян Цапник
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
7 IMDb
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