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Постер фильма За гранью
7.0
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7.0

За гранью

, 2003
Beyond Borders
США, Германия / драма, военный, мелодрама / 18+
Постер фильма За гранью
7.0

О фильме

Сара Джордан — американка, живущая в Лондоне. Ее замужество за богатым английским промышленником позволяет ей вести беззаботную и безбедную жизнь. Однако все меняется, когда она встречает Ника Кэллэхэна. Ник — доктор, посвятивший свою жизнь помощи самым обездоленным в этом мире. После долгих раздумий Сара бросает все и уезжает вместе с ним в Африку, где ей предстоит преодолеть множество опасностей и увидеть совсем другую сторону жизни.

В ролях

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Sarah Jordan
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Nick Callahan
Тери Поло
Тери Поло
Charlotte Jordan
Ноа Эммерих
Ноа Эммерих
Elliott Hauser
Йорик ван Вагенинген
Йорик ван Вагенинген
Steiger
Тимоти Уэст
Тимоти Уэст
Lawrence Bauford
Кейт Троттер
Mrs. Bauford
Джонатан Хиггинс
Philip
Джон Гаусден
Jimmy Bauford
Изабель Орле
Йен Ли
Килан Энтони
Режиссер Мартин Кэмпбелл
Сценарист Caspian Tredwell-Owen
Композитор Джеймс Хорнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 23 октября 2003
Дата выхода
24 октября 2003 Россия 12+
26 февраля 2004 Германия
16 апреля 2004 Греция
23 октября 2003 Испания
6 апреля 2004 Италия
24 октября 2003 Казахстан
10 декабря 2003 Мексика
24 октября 2003 США
24 октября 2003 Украина
11 июня 2004 Швеция
2 ноября 2003 Япония
MPAA R
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $11 705 002
Производство Mandalay Pictures, CP Medien AG, Camelot Pictures
Другие названия
Beyond Borders, Más allá de las fronteras, Hranice zlomu, Amar peligrosamente, Amor sem Fronteiras, Anapus sienu, Au-delà des frontières, Beyond Borders - Amore senza confini, Bez granic, Határok nélkül, Iza granica, Jenseits aller Grenzen, Không Biên Giới, La granita, Pera apo ta synora, Preko vseh meja, Sans frontière, Teispool piire, Yli rajojen, Πέρα από τα σύνορα, За гранью, За межею, Отвъд граници, すべては愛のために（2003）, 戰火情人, 緣起烽火蔓延時, Amore senza confini - Beyond borders

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
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саундтрек фильма За гранью

Цитаты

[последние слова]
Sarah Jordan Ты всегда была со мной. Твоя смелость, твоя улыбка, твоя чертова упрямость. Между нами никогда не было расстояния, и не будет никогда. Я люблю тебя, Ник. Я люблю тебя.

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