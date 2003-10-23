Сара Джордан — американка, живущая в Лондоне. Ее замужество за богатым английским промышленником позволяет ей вести беззаботную и безбедную жизнь. Однако все меняется, когда она встречает Ника Кэллэхэна. Ник — доктор, посвятивший свою жизнь помощи самым обездоленным в этом мире. После долгих раздумий Сара бросает все и уезжает вместе с ним в Африку, где ей предстоит преодолеть множество опасностей и увидеть совсем другую сторону жизни.
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