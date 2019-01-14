8.2
Запрещенные игры
8.2

Запрещенные игры

, 1952
Jeux Interdits
Франция / драма, военный / 18+
О фильме

Во время оккупации Франции во Второй мировой войне девочка со своими родителями бежит из Парижа. Потеряв маму с папой и любимого пса, она находит пристанище в крестьянском доме и друга в лице их сына. Вместе дети хоронят собаку и решают устроить кладбище для животных, вместе они привыкают к постоянному присутствию смерти вокруг.

В ролях

Жорж Пужоли
Брижит Фоссе
Филипп де Шерези
Лоранс Бади
Мадлен Барбюле
Сюзанна Курталь
Режиссер Рене Клеман
Сценарист Франсуа Буайе, Жан Оренш, Пьер Бос, Рене Клеман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 7 декабря 1952
Дата выхода
1 февраля 1954 Австрия 12
13 января 1954 Аргентина
21 июля 1953 Германия
5 октября 2023 Греция
16 сентября 1953 Дания
20 мая 1953 Португалия
7 декабря 1952 США
15 октября 1954 Финляндия
23 июля 2014 Франция
8 февраля 1954 Швеция
26 сентября 1992 Южная Корея 12
6 сентября 1953 Япония G
Сборы в мире $33 897
Производство Silver Films, Filmax
Другие названия
Jeux interdits, Forbidden Games, Juegos prohibidos, Verbotene Spiele, Zabranjene igre, Förbjuden lek, The Secret Game, Zakázané hry, Apigorevmena paihnidia, Brincadeiras Proibidas, Brinquedo Proibido, Croix en Bois, Croix en Fer, Draudžiami žaidimai, Forbudt lek, Forbudte lege, Giochi proibiti, Jocs prohibits, Jocuri interzise, Kielletyt leikit, Tiltott játékok, Verboden spelen, Yasak Oyunlar, Zakazane zabawy, Απαγορευμένα παιχνίδια, Заборонені ігри, Запрещённые игры, 偷十字架的小孩, 无情战火有情天, 禁じられた遊び, 禁忌的游戏, 禁忌的遊戲, 禁止的游戏

Рейтинг фильма

8.2
8 IMDb
Написать отзыв

Отзывы о фильме

dnipro19 14 января 2019, 18:43
"Вторая мировая война. Родители Полетт,5, погибают при воздушном налёте, и её с неохотой берёт на воспитание крестьянская семья. Полетт заводит… Читать дальше…
