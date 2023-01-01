Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой любимый призрак" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Битва в Арденнах: Зимняя война Битва в Арденнах: Зимняя война
Киноафиша Фильмы Битва в Арденнах: Зимняя война
Battle of the Bulge: Winter War

Битва в Арденнах: Зимняя война, 2020

2020 / США
2.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

История последнего наступления армии Гитлера в декабре 1944 года в Арденнах, которое стало самой трагической и самой дорогостоящей битвой Второй мировой войны для армии США. В общей сложности в ней погибло около 20 000 человек.События разворачиваются близ хребта Эльзенборн, около южной оконечности леса Хюртген. Немецкое подразделение, замаскированное под американскую военную полицию пытается проникнуть на топливный склад союзников недалеко Ланцерата. Об этом догадывается майор Маккалли, которому нужно во что бы то ни стало защитить склад и госпиталь с ранеными солдатами, который находится тут же.

2.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Люк
В ролях
Стивен Люк
Том Беренджер
Том Беренджер
Билли Зейн
Билли Зейн
Аарон Курто
Люк Стейнборн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Битва в Арденнах: Зимняя война 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Битва в Арденнах: Зимняя война смотреть онлайн

Битва в Арденнах: Зимняя война
Смотреть онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Хищники
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши