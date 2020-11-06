Битва в Арденнах: Зимняя война, 2020

История последнего наступления армии Гитлера в декабре 1944 года в Арденнах, которое стало самой трагической и самой дорогостоящей битвой Второй мировой войны для армии США. В общей сложности в ней погибло около 20 000 человек.События разворачиваются близ хребта Эльзенборн, около южной оконечности леса Хюртген. Немецкое подразделение, замаскированное под американскую военную полицию пытается проникнуть на топливный склад союзников недалеко Ланцерата. Об этом догадывается майор Маккалли, которому нужно во что бы то ни стало защитить склад и госпиталь с ранеными солдатами, который находится тут же.