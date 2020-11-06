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Постер фильма Битва в Арденнах: Зимняя война
2.7
Киноафиша Фильмы Битва в Арденнах: Зимняя война
2.7

Битва в Арденнах: Зимняя война

, 2020
Battle of the Bulge: Winter War
США / военный / 18+
Постер фильма Битва в Арденнах: Зимняя война
2.7

О фильме

История последнего наступления армии Гитлера в декабре 1944 года в Арденнах, которое стало самой трагической и самой дорогостоящей битвой Второй мировой войны для армии США. В общей сложности в ней погибло около 20 000 человек.События разворачиваются близ хребта Эльзенборн, около южной оконечности леса Хюртген. Немецкое подразделение, замаскированное под американскую военную полицию пытается проникнуть на топливный склад союзников недалеко Ланцерата. Об этом догадывается майор Маккалли, которому нужно во что бы то ни стало защитить склад и госпиталь с ранеными солдатами, который находится тут же.

В ролях

Стивен Люк
Lieutenant Cappa
Том Беренджер
Том Беренджер
Major McCulley
Билли Зейн
Билли Зейн
General Omar Bradly
Аарон Курто
Captain Daniels
Люк Стейнборн
Lieutenant Sheppard
Casey Sill
Corporal Pesce
Cody Fleury
Private Rudy
Michael Paul Quinn
Captain Haskins
Eric m. Johnson
Sergeant Harris
Brittany Benjamin
Mary
Режиссер Стивен Люк
Сценарист Стивен Люк
Композитор Nick Di Felice
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 6 ноября 2020
Премьера в мире 6 ноября 2020
Производство Schuetzle Company Productions
Другие названия
Battle of the Bulge: Winter War, O Último Ataque de Hitler, Winter War - Kampf um die Ardennen, Wunderland - L'ultima offensiva, Битва в Арденнах: Зимняя война, 벌지 탱크 대전투, バルジ・ソルジャーズ ナチスvs連合軍、最後の決戦

Рейтинг фильма

2.7
Оцените 10 голосов
2.8 IMDb
Обновлено 3 февраля 2023

Отзывы о фильме

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