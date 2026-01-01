Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Новые американские граффити
Постер фильма Новые американские граффити
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Новые американские граффити

Новые американские граффити

More American Graffiti 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Продолжение культовой ленты Джорджа Лукаса. Последнее лето детства осталось позади — кто-то из выпускников погиб во Вьетнаме, другие познают радости и трудности студенческой жизни. Камера наблюдает за героями на новогодних вечеринках 1964-1967 годов, где разгораются нешуточные страсти.

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 3 августа 1979
Дата выхода
3 августа 1979 Австралия
1 января 1980 Бразилия
11 января 1980 Германия
26 мая 1981 Португалия
3 августа 1979 США
6 февраля 1980 Франция U
12 апреля 1980 Япония R18+
MPAA PG
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $15 014 674
Производство Lucasfilm, Universal Pictures
Другие названия
More American Graffiti, Y la juerga se acabó, Purple Haze, The Party is over... Die Fortsetzung von American Graffiti, American Graffiti - Parte 2, American graffiti 2, American Graffiti 2., American Graffiti, la suite, E a Festa Acabou, Festen är över, Festen er over, Juhlat ovat ohi, Mai mult American Graffiti, Más American Graffiti, Noch mehr American Graffiti, Sidste nyt fra kliken, Новые американские граффити, Още американски графити, アメリカン・グラフィティ2
Режиссер
Билл Л. Нортон
В ролях
Кэнди Кларк
Бо Хопкинс
Рон Ховард
Рон Ховард
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Новые американские граффити
Американские граффити 6.8
Американские граффити (1973)
Паутина лжи 5.5
Паутина лжи (1999)
Шесть дней, семь ночей 6.6
Шесть дней, семь ночей (1998)
Кое-что о Генри 6.7
Кое-что о Генри (1991)
Неукротимый 7.2
Неукротимый (1988)
Берег москитов 6.8
Берег москитов (1986)
Фриско Кид 6.6
Фриско Кид (1979)
Ганновер-Стрит 6.4
Ганновер-Стрит (1979)
История Бадди Холли 7.3
История Бадди Холли (1978)
Герои 6.4
Герои (1977)
Галактика ТНХ-1138 6.8
Галактика ТНХ-1138 (1971)
Элегия Хиллбилли 6.7
Элегия Хиллбилли (2020)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше