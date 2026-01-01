1943 год, в оккупированной немцами Италии в одном из лагерей для военнопленных назревает побег. Его возглавляет недавно сбитый американский летчик, полковник Фон Райан.

Захватив поезд для перевозки пленных, он совершает беспрецедентную акцию, пересекая Италию под самым носом у фашистов.