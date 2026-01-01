Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Экспресс Фон Райена
Постер фильма Экспресс Фон Райена
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Экспресс Фон Райена

Экспресс Фон Райена

Von Ryan's Express 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1943 год, в оккупированной немцами Италии в одном из лагерей для военнопленных назревает побег. Его возглавляет недавно сбитый американский летчик, полковник Фон Райан.

Захватив поезд для перевозки пленных, он совершает беспрецедентную акцию, пересекая Италию под самым носом у фашистов.

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 23 июня 1965
Дата выхода
22 сентября 1965 Аргентина
5 ноября 1965 Бельгия
11 сентября 1965 Бразилия
16 августа 1965 Великобритания
23 мая 1968 Венгрия
10 сентября 1965 Германия
3 ноября 1965 Дания
16 августа 1965 Ирландия
25 октября 1965 Испания
21 октября 1965 Мексика
23 сентября 1965 Нидерланды
23 июня 1965 США
1 ноября 1965 Турция
10 февраля 1978 Финляндия
25 августа 1965 Франция
20 сентября 1965 Швеция
6 октября 1965 ЮАР
7 августа 1965 Япония
Бюджет $5 760 000
Производство P-R Productions Picture
Другие названия
Von Ryan's Express, El expreso de Von Ryan, Colonel von Ryans Expreß, O Expresso de Von Ryan, Von Ryans Express, Az elrabolt expresszvonat, Dassotokkyu, Ekspres pukovnika Ryana, Ekspres Pukovnika Von Rajana, Ekspres pukovnika Von Ryana, Ekspres Von Ryana, El coronel Von Ryan, Expresul Colonelului Von Ryan, Fedailer birliği, Fon Rajeno ekspresas, Il colonnello Von Ryan, Kuoleman juna, L'express du colonel von Ryan, To express tou von Ryan, Von Ryan's ekspres, Von Ryan's express - kuolemanjuna, Von Ryan's Express -Kuolemanjuna, Von Ryan's Express trein, Von Ryani Express, Von Ryanov expres, Von Ryanův expres, Xe Lửa Tốc Hành Von Ryan, Експресът на Фон Райън, Экспресс Фон Райана, 列車大逃亡, 脱走特急
Режиссер
Марк Робсон
В ролях
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Тревор Ховард
Раффаэлла Карра
Брэд Декстер
Серджо Фантони
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Экспресс Фон Райена
Железный крест 2: Штайнер 5.0
Железный крест 2: Штайнер (1979)
Мост слишком далеко 7.6
Мост слишком далеко (1977)
Орел приземлился 6.9
Орел приземлился (1976)
Герои Келли 7.6
Герои Келли (1970)
Там, где гнездятся орлы 8.0
Там, где гнездятся орлы (1968)
Ночь генералов 7.2
Ночь генералов (1967)
Герои Телемарка 6.5
Герои Телемарка (1965)
Поезд 7.9
Поезд (1964)
Самый длинный день 7.7
Самый длинный день (1962)
Пушки острова Наварон 7.5
Пушки острова Наварон (1961)
Мост 8.1
Мост (1959)
Песчаные крысы 6.7
Песчаные крысы (1953)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
Что порочное и запретное не показали в сериале «Великолепны век»: как становились наложницами султана
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше