Декабрь 1941 года. Село Селиваниха в Московской области, захваченное фашистами, вновь переходит в руки советских бойцов. Становится известно, что скоро на этом направлении появятся вражеские танки. Маршал Жуков приезжает в штаб 78-й стрелковой дивизии, командует которой полковник Афанасий Белобородов - именно он возглавит наступательную операцию. В это же время в штабе оказывается советский писатель Александр Бек. Знакомство с Белобородовым и последующие исторические события вдохновят его на написание новой книги…
Фильм посвящен декабрьским наступательным боям 1941 года, проходившим по Волоколамскому направлению в районе Рождественно и Снегирей под командованием генерал-майора А.П. Белобородова.
|8 августа 1983
|Россия
|6+