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Киноафиша Фильмы День командира дивизии

День командира дивизии

Den komandira divizii 18+
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О фильме

Декабрь 1941 года. Село Селиваниха в Московской области, захваченное фашистами, вновь переходит в руки советских бойцов. Становится известно, что скоро на этом направлении появятся вражеские танки. Маршал Жуков приезжает в штаб 78-й стрелковой дивизии, командует которой полковник Афанасий Белобородов - именно он возглавит наступательную операцию. В это же время в штабе оказывается советский писатель Александр Бек. Знакомство с Белобородовым и последующие исторические события вдохновят его на написание новой книги…

  • В основу картины легла одноименная документальная повесть советского писателя Александра Бека. 
  • Режиссером фильма выступил участник Великой Отечественной войны, выпускник ВГИКа Игорь Николаев. Среди других его работ - “Эта тревожная зима” (1975), “Атака” (1986), “Генерал” (1992).
  • В роли маршала Жукова Леонид Ульянов появился на экране не в первый раз. В общей сложности актер сыграл советского полководца в 17 картинах. Первая из них - киноэпопея “Освобождение” - выходила в 1968-1972 гг., последняя - сериал “Звезда эпохи” - в 2005-м.
  • Музыка, которая звучит в фильме, заимствована из симфонической поэмы Н.А. Римского-Корсакова “Сеча при Керженце”.

Фильм посвящен декабрьским наступательным боям 1941 года, проходившим по Волоколамскому направлению в районе Рождественно и Снегирей под командованием генерал-майора А.П. Белобородова.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1983
Премьера в мире 8 августа 1983
Дата выхода
8 августа 1983 Россия 6+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Den komandira divizii, Der Tag des Divisionskommandeurs, Divizijos vado diena, День командира дивизии
Режиссер
Игорь Николаев
В ролях
Валерий Цветков
Алексей Сафонов
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Владимир Заманский
Владимир Заманский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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День командира дивизии

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