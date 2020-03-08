Сопротивление, 2021

Реальная история французского мима Марселя Марсо, который работал с группой еврейских бойскаутов и французским Сопротивлением, чтобы спасти жизни нескольким тысячам сирот во время Второй мировой войны.

Действие картины начинается в Мюнхене в 1938 году. Нацисты вторгаются в дом еврейской девочки по имени Эльсбет (Белла Рэмси) и убивают ее родителей. А в это время недалеко от немецкой границы в Страсбурге молодой парень Марсель Марсо (Джесси Айзенберг) недоволен работой в мясной лавке своего отца. Он мечтает посвятить всю свою жизнь искусству, поэтому свободное время проводит за рисованием и занятиями пантомимой в местном кабаре, изображая Чарли Чаплина.

Вскоре Марсель знакомится с очаровательной Эммой (Клеманс Поэзи), и молодые люди сразу же влюбляются в друг друга. Двоюродный брат героя Жорж (Геза Рериг) участвует в еврейской ветви французского Сопротивления, и Марсо тоже решает присоединиться к партизанской войне. Отряд, возглавляемый героями, спасает 123 еврейских ребёнка, родители которых были жестоко убиты нацистами. Перед группой стоит важнейшая задача – научить сирот выживанию в условиях войны. Навыки пантомимы Марсо тем временем улучшаются, поскольку он все время развлекает своих подопечных. Взрослые распределяют еврейских детей по маленьким группам, чтобы они не выделялись. Марсель понимает, что необходимо как можно скорее и любыми способами переправить сирот в безопасное место, где их не могли бы найти нацисты. Он готов пойти на все и даже рискнуть собственной жизнью ради спасения детей.