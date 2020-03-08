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Сопротивление Сопротивление
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Resistance

Сопротивление, 2021

2021 / США
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Военная драма с Джесси Айзенбергом о французском миме и его подвиге
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Причины посмотреть Факты О фильме

Реальная история французского мима Марселя Марсо, который работал с группой еврейских бойскаутов и французским Сопротивлением, чтобы спасти жизни нескольким тысячам сирот во время Второй мировой войны.

Действие картины начинается в Мюнхене в 1938 году. Нацисты вторгаются в дом еврейской девочки по имени Эльсбет (Белла Рэмси) и убивают ее родителей. А в это время недалеко от немецкой границы в Страсбурге молодой парень Марсель Марсо (Джесси Айзенберг) недоволен работой в мясной лавке своего отца. Он мечтает посвятить всю свою жизнь искусству, поэтому свободное время проводит за рисованием и занятиями пантомимой в местном кабаре, изображая Чарли Чаплина.

Вскоре Марсель знакомится с очаровательной Эммой (Клеманс Поэзи), и молодые люди сразу же влюбляются в друг друга. Двоюродный брат героя Жорж (Геза Рериг) участвует в еврейской ветви французского Сопротивления, и Марсо тоже решает присоединиться к партизанской войне. Отряд, возглавляемый героями, спасает 123 еврейских ребёнка, родители которых были жестоко убиты нацистами. Перед группой стоит важнейшая задача – научить сирот выживанию в условиях войны. Навыки пантомимы Марсо тем временем улучшаются, поскольку он все время развлекает своих подопечных. Взрослые распределяют еврейских детей по маленьким группам, чтобы они не выделялись. Марсель понимает, что необходимо как можно скорее и любыми способами переправить сирот в безопасное место, где их не могли бы найти нацисты. Он готов пойти на все и даже рискнуть собственной жизнью ради спасения детей.

 

 

Режиссером картины выступил Хонатан Якубович. Он известен благодаря таким работам, как «Ночной экспресс» и «Каменные кулаки».

Роль Марселя сыграл Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Иллюзия обмана», «Светская жизнь»). В картине также снялись Клеманс Поэзи («Колыбельная для Пи», «Залечь на дно в Брюгге», «Довод»), Эд Харрис («Игры разума», «Мачеха», «Радио») и другие.

Для своей роли Джесси Айзенбергу было необходимо изучить пантомиму. В течение нескольких месяцев актер брал уроки у мима Лорина Эрика Салма, который проходил обучение в парижской школе вместе с Марсо. Салм занимается историей творчества легендарного актёра. Он также придумывал пантомимные сцены для фильма, которые основаны на стиле и методике Марселя Марсо.

Картина была выпущена в США в марте 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 были открыты лишь некоторые независимые кинотеатры. Тем не менее за первые выходные фильм стал самым кассовым в Соединенных Штатах.

Фильм основан на реальных событиях жизни Марселя Марсо во время французского Сопротивления. Тогда же актер-мим решил взять себе псевдоним Марсо в честь генерала Марсо-Дегравье.

На самом деле Клаус Барби был завербован США и более 30 лет жил как свободный человек. Также в фильме у Барби неправильное звание. Он был гауптштурмфюрером, а не оберштурмбаннфюрером. Это эквивалент капитана, а не подполковника.

В одной сцене Барби убивает группу из семи человек, стоящих бок о бок в пустом бассейне напротив него, но он делает всего шесть выстрелов.

В 1938-1939 годах, когда разворачивается действие фильма, Марселю Марсо было всего 15 лет, а Джесси Айзенбергу на момент выхода картины – 37.

Реальная история актера-мима Марселя Марсо, который, участвуя во французском Сопротивлении, спас жизни более чем 10 000 детей во время Второй мировой войны.

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 мая 2021
Премьера онлайн 27 марта 2020
Премьера в мире 8 марта 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джонатан Якубович
Джонатан Якубович
В ролях
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи
Белла Рэмси
Белла Рэмси
Марта Иссова
Марта Иссова
Феликс Моати
Феликс Моати
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сопротивление 3 постера
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Сопротивление
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Наша рецензия
Большинство людей, если и слышали имя Марселя Марсо, то наверняка знакомы с ним как с французским мимом, который стал всемирно известным благодаря своему образу клоуна Бипа. И, вероятно, мало кто на самом деле знает об его активной деятельности во французском Сопротивлении времен Второй мировой войны, когда он вместе с группой добровольцев спас несколько тысяч еврейских детей, оставшихся без родителей. Именно этот период истории берет режиссер Хонатан Якубович для того, чтобы подарить нам…
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Comon 14 мая 2021, 02:52
Тошниловка, если честно
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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30 апреля 2021 11:00
Джесси Айзенберг спасает сирот из оккупированной Франции в первом трейлере фильма «Сопротивление» Актеру досталась роль легендарного мима Марселя Марсо — и это реальная история.
Написать
11 февраля 2020 12:31
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