Небо, 2020

5 причин смотреть фильм «Небо»

Военная картина «Небо» поднимает вопросы, максимально актуальные для современной мировой повестки. Главные герои фильма Сошников и Муравьев волею судьбы оказываются в самой горячей точке мира – на российской авиабазе Хмеймим, расположенной на территории Сирии. По ходу развития сюжета они вынуждены не только отстаивать позицию сирийских властей, но и защищать свои собственные жизни.

«Небо» – идеальный вариант для тех, кто любит российское военное кино. С поправкой на современные реалии, оно говорит о том же, что и старые отечественные ленты, однако делает это немного другим языком. Режиссер драмы Игорь Копылов сделал все возможное, чтобы зрители прониклись его работой и смогли найти в ней что-то «свое».

Одну из главных ролей в фильме «Небо» исполнил прославленный российский актер Игорь Петренко, заслуженный любимчик нашей аудитории. Многие помнят Петренко по ролям в лентах «Водитель для Веры», «У каждого своя война», «Герой нашего времени». Кроме того, Игорь Петренко является лауреатом многочисленных кинопремий.

Постановщик «Неба» Игорь Копылов снимает преимущественно военное кино. Пару лет назад на отечественные экраны вышла его картина «Ржев», которая получила довольно большой отклик со стороны обычных россиян. Кроме того, Копылов сам неоднократно выступает в роли актера.

Главную женскую роль в ленте исполнила Мария Миронова, любимая многими по своим ролям в фильмах «Статский советник», «Битва за космос», «Гибель Империи», «Салют-7».