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Небо, 2020

2020 / Россия
8.6 Оцените
97 голосов
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Драма о трех военных, чьи судьбы переплетается на сирийской авиабазе
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Небо»

Военная картина «Небо» поднимает вопросы, максимально актуальные для современной мировой повестки. Главные герои фильма Сошников и Муравьев волею судьбы оказываются в самой горячей точке мира – на российской авиабазе Хмеймим, расположенной на территории Сирии. По ходу развития сюжета они вынуждены не только отстаивать позицию сирийских властей, но и защищать свои собственные жизни.

«Небо» – идеальный вариант для тех, кто любит российское военное кино. С поправкой на современные реалии, оно говорит о том же, что и старые отечественные ленты, однако делает это немного другим языком. Режиссер драмы Игорь Копылов сделал все возможное, чтобы зрители прониклись его работой и смогли найти в ней что-то «свое».

Одну из главных ролей в фильме «Небо» исполнил прославленный российский актер Игорь Петренко, заслуженный любимчик нашей аудитории. Многие помнят Петренко по ролям в лентах «Водитель для Веры», «У каждого своя война», «Герой нашего времени». Кроме того, Игорь Петренко является лауреатом многочисленных кинопремий.

Постановщик «Неба» Игорь Копылов снимает преимущественно военное кино. Пару лет назад на отечественные экраны вышла его картина «Ржев», которая получила довольно большой отклик со стороны обычных россиян. Кроме того, Копылов сам неоднократно выступает в роли актера.

Главную женскую роль в ленте исполнила Мария Миронова, любимая многими по своим ролям в фильмах «Статский советник», «Битва за космос», «Гибель Империи», «Салют-7».

Известно, что прототипом героя, роль которого исполнил Игорь Петренко, стал прославленный российский пилот Олег Пешков, трагически погибший во время дежурного полета на границе Турции и Сирии в 2015 году. Инцидент, произошедший с Пешковым, взволновал весь мир и существенно повлиял на отношения многих стран.

Прототипом героя Ивана Батарева также стал реально существующий человек – им оказался штурман Константин Мурахтин. Сообщается также, что персонаж майора Захарова был собирательным образом сразу нескольких офицеров.

Съемки «Неба» прошли в конце прошлого года, сразу в нескольких регионах нашей страны и зарубежья. Команда перемещалась из Москвы в Крым, из Крыма в Петербург, оттуда в Липецк и в саму Сирию. Часть локаций до сих пор считаются опасными, однако даже такой риск не остановил создателей в работе над картиной.

Известно, что «Небо» было снято при непосредственной поддержке силовой структуры нашей страны. Кроме того, во время съемок актеры использовали реальную боевую технику российских офицеров, находящихся в данный момент на сирийской территории.

По словам режиссера «Неба» Игоря Копылова, идея фильма частично принадлежит представителям Минобороны РФ.

В центре повествования три главных героя – подполковник Сошников, капитан Муравьев и майор Захаров. Три возраста, три разных характера, три разных судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим.

8.6 Оцените
97 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера в мире 18 ноября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Игорь Копылов
Игорь Копылов
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Иван Батарев
Иван Батарев
Сергей Губанов
Сергей Губанов
Илья Носков
Илья Носков
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Небо 1 постер
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Небо
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Олег Сошников (Игорь Петренко) – подполковник военно-космических сил российской армии. Высокое звание настоящего русского офицера он получил, отслужив более 20 лет. На дворе середина 2010-х, Россия входит на территорию Сирию, чтобы помочь президенту республики Башару Асаду удержать власть и отразить нападения террористов. Отряд летчиков во главе с Олегом отправляется на войну. Вместе с ним в команде служит капитан Муравьев (Иван Батарев). У офицеров кардинально разные характеры, но с…
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Дмитрий Ефимов 20 ноября 2021, 17:13
Фильм: крепкий сценарий, отличная игра актеров, хорошая графика. Это не блокбастер. Это фильм о любви, долге перед Отечеством, семьях военных. Таких фильмов у нас давно не было. Рекомендую.
kamchatkaperm 20 ноября 2021, 13:17
Актеры приятные, фильм получился сердечный и позитивный, рекомендуется всем!!!(без пафоса) приготовьте платки..слезы приветствуются
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15 сентября 2021 11:31
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