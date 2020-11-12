В 1996 г. стал победителем на Венецианском кинофестивале и был удостоен «Золотого Льва» в двух номинациях: «Лучший фильм» и «Лучший актер».
«Майкл Коллинз» - фильм о человеке, чья храбрость и преданность своему народу изменили историю его страны - Ирландии - и сделали его имя легендой.
|28 августа 1996
|Россия
|16+
|26 декабря 1996
|Австралия
|4 апреля 1997
|Австрия
|10 апреля 1997
|Аргентина
|25 апреля 1997
|Бразилия
|8 ноября 1996
|Великобритания
|3 апреля 1997
|Венгрия
|3 апреля 1997
|Германия
|17 января 1997
|Дания
|8 ноября 1996
|Ирландия
|20 января 1997
|Испания
|29 ноября 1996
|Италия
|28 августа 1996
|Казахстан
|25 октября 1996
|Канада
|20 марта 1997
|Нидерланды
|17 января 1997
|Норвегия
|14 февраля 1997
|Польша
|24 января 1997
|Португалия
|25 октября 1996
|США
|6 марта 1997
|Сингапур
|6 марта 1997
|Словения
|28 февраля 1997
|Турция
|28 августа 1996
|Украина
|7 февраля 1997
|Финляндия
|16 апреля 1997
|Франция
|27 февраля 1997
|Чехия
|14 февраля 1997
|Швеция
|21 февраля 1997
|Эстония
|7 февраля 1997
|ЮАР
|18 января 1997
|Южная Корея
|1 марта 1997
|Япония