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Постер фильма Майкл Коллинз
7.3
Киноафиша Фильмы Майкл Коллинз
7.3

Майкл Коллинз

, 1996
Michael Collins
США, Ирландия, Великобритания / биография, исторический, драма, военный, триллер / 18+
Постер фильма Майкл Коллинз
7.3

Причины посмотреть

О фильме

В 1996 г. стал победителем на Венецианском кинофестивале и был удостоен «Золотого Льва» в двух номинациях: «Лучший фильм» и «Лучший актер».

«Майкл Коллинз» - фильм о человеке, чья храбрость и преданность своему народу изменили историю его страны - Ирландии - и сделали его имя легендой.

В ролях

Лиам Нисон
Лиам Нисон
Майкл Коллинз
Эйдан Куинн
Эйдан Куинн
Harry Boland
Стивен Ри
Стивен Ри
Алан Рикман
Алан Рикман
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Kitty Kiernan
Иэн Харт
Иэн Харт
Joe O'Reilly
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Шон МакГинли
Шон МакГинли
Джерард МакСорли
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Стюарт Грэхэм
Стюарт Грэхэм
Режиссер Нил Джордан
Сценарист Нил Джордан
Композитор Эллиот Голденталь
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Ирландия / Великобритания
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 28 августа 1996
Дата выхода
28 августа 1996 Россия 16+
26 декабря 1996 Австралия
4 апреля 1997 Австрия
10 апреля 1997 Аргентина
25 апреля 1997 Бразилия
8 ноября 1996 Великобритания
3 апреля 1997 Венгрия
3 апреля 1997 Германия
17 января 1997 Дания
8 ноября 1996 Ирландия
20 января 1997 Испания
29 ноября 1996 Италия
28 августа 1996 Казахстан
25 октября 1996 Канада
20 марта 1997 Нидерланды
17 января 1997 Норвегия
14 февраля 1997 Польша
24 января 1997 Португалия
25 октября 1996 США
6 марта 1997 Сингапур
6 марта 1997 Словения
28 февраля 1997 Турция
28 августа 1996 Украина
7 февраля 1997 Финляндия
16 апреля 1997 Франция
27 февраля 1997 Чехия
14 февраля 1997 Швеция
21 февраля 1997 Эстония
7 февраля 1997 ЮАР
18 января 1997 Южная Корея
1 марта 1997 Япония
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $11 136 590
Производство Warner Bros., Geffen Pictures, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Другие названия
Michael Collins, Michael Collins, el precio de la libertad, El precio de la libertad, Maiklas Kolinsas, Majkl Kolins, Michael Collins, o epanastatis, Michael Collins, o Preço da Liberdade, Özgürlüğün bedeli, Μάικλ Κόλινς, ο επαναστάτης, Майкл Коллинз, Майкл Коллінз, Майкъл Колинс, माइकल कॉलिंस, マイケル・コリンズ, 傲气盖天, 豪情本色, El precio de la libertad, la historia de Michael Collins

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

[Майкл Коллинз прибывает на церемонию, чтобы снять британский флаг]
Британский офицер Вы опоздали на семь минут, мистер Коллинз.
Майкл Коллинз Вы заставляли нас ждать 700 лет. Ваши семь минут можете взять.

Отзывы о фильме

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