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О тех, кого помню и люблю
О тех, кого помню и люблю
O tekh, kogo pomnyu i lyublyu
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Напомним о выходе в прокат
драма
военный
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О фильме
Героическая драма по документальной повести П.Заводчикова и С.Самойлова "Девичья команда"
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
1973
Премьера в мире
4 февраля 1974
Дата выхода
4 февраля 1974
Россия
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
O tekh, kogo pomnyu i lyublyu, Cele pe care nu le-am uitat, Lányok az aknamezõn, Liebevolles Gedenken, Über die, an die ich denke..., О тех, кого помню и люблю
Режиссер
Анатолий Вехотко
Наталья Трощенко
В ролях
Валерий Золотухин
Екатерина Васильева
Евгения Сабельникова
Виолетта Жухимович
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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