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О тех, кого помню и люблю

O tekh, kogo pomnyu i lyublyu 18+
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О фильме

Героическая драма по документальной повести П.Заводчикова и С.Самойлова "Девичья команда"
Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 4 февраля 1974
Дата выхода
4 февраля 1974 Россия
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
O tekh, kogo pomnyu i lyublyu, Cele pe care nu le-am uitat, Lányok az aknamezõn, Liebevolles Gedenken, Über die, an die ich denke..., О тех, кого помню и люблю
Режиссер
Анатолий Вехотко
Наталья Трощенко
В ролях
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Евгения Сабельникова
Виолетта Жухимович
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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О тех, кого помню и люблю

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