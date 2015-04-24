А зори здесь тихие..., 2015

Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной Войны вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, «сверхлюди». А против них — старшина Васков и пятеро девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону — стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию, и какой ценой?