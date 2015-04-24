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А зори здесь тихие..., 2015

2015 / Россия
7.9 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Вдали от линии фронта, на стратегически важном разъезде Кировской железной дороги и Беломорско-Балтийского канала, пятеро отважных зенитчиц под командованием старшины Васкова вынуждены противостоять элитному десантному отряду...

  • Фильм основан на одноименной повести писателя-фронтовика Бориса Васильева. Он имеет несколько сходств с одноименной экранизацией 1972 года, но создавался независимо от этой ленты и не является ее ремейком. 
  • Фильм вышел в двух версиях: кинотеатральной и телевизионной, вышедшей в формате четырех серий общей длительностью около трех с половиной часов. Премьера картины была приурочена к празднованию 9 мая. 
  • Ренат Давлетьяров, режиссер картины, загорелся идеей об экранизации повести еще за два года до начала съемок, когда у него зашел разговор с приятелем о грядущем семидесятилетии Победы. Тогда они и взялись за работу. 
  • Специально по запросу создателей перед началом съемок на улицах Москвы было запущено социальное исследование: молодежь опрашивали о том, насколько хорошо они знакомы с повестью. Ко всеобщему удивлению оказалось, что 99% опрашиваемых не читали повести и не смотрели советский фильм. 
     

Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной Войны вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, «сверхлюди». А против них — старшина Васков и пятеро девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону — стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию, и какой ценой?

7.9 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 30 апреля 2015
Премьера в мире 24 апреля 2015
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Ренат Давлетьяров
Ренат Давлетьяров
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Анастасия Микульчина
Анастасия Микульчина
Женя Малахова
Женя Малахова
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Все актеры и съемочная группа
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А зори здесь тихие...

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Наша рецензия
«Здесь был курорт», - писал Борис Васильев про крошечную деревушку, в которой после бомбежек уцелело всего 12 дворов. – «И хотя немцы уже давно прекратили налеты, командование на всякий случай продолжало держать в этой точке две зенитные счетверенки»… Шел май 42-ого года. 20 молоденьких девушек-зенитчиц были посланы в эту забытую Богом и фашистами лесную глушь на смену почти спившемуся от безделья мужскому полувзводу. Кадр из фильма «А зори здесь…
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Станислав Бахрушин 11 апреля 2021, 17:33
Нужно уточнить, что воевали с диверсантами генерала Бессонова. Одеты должны быть в нашу форму. Но тут цензура постаралась.
Alex 13 октября 2015, 22:26
Посмотрел фильм этот "фильм", потом пересмотрел КЛАССИКУ! Честно скажу плакал...сначала от досады и тупой злобы на Давлетьярова, что позволил… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Гости премьеры фильма "А зори здесь тихие..." в Кремле почтили память героев В Государственном Кремлевском дворце прошла премьера военной драмы Рената Давлетьярова “А зори здесь тихие…”. В рамках премьеры картины и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
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27 апреля 2015 00:00
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