Повесть о чекисте, 1969

Прототип героя повести - советский чекист Николай Гефт. В основу фильма положены архивные данные, документальные свидетельства очевидцев, а также одноименная документальная повесть Виктора Михайлова. В конце 1943 года в оккупированную Одессу на судоремонтный завод прибывает новый специалист Крафт и вскоре становится главным инженером. Вполне понятно, что под маской немецкого инженера, проявляющего служебное рвение, скрывается советский разведчик, который обязательно дождется прихода советских войск. В решающий момент, когда победоносное наступление советских войск вынуждает немецко-румынских оккупантов покинуть Одессу, по заданию Центра Крафт уезжает вместе с ними для дальнейшей работы в тылу врага. Следующий фильм дилогии - «Схватка» (1972, режиссер Степан Пучинян).