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Повесть о чекисте Повесть о чекисте
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Povest' o chekiste

Повесть о чекисте, 1969

1969 / СССР
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Прототип героя повести - советский чекист Николай Гефт. В основу фильма положены архивные данные, документальные свидетельства очевидцев, а также одноименная документальная повесть Виктора Михайлова. В конце 1943 года в оккупированную Одессу на судоремонтный завод прибывает новый специалист Крафт и вскоре становится главным инженером. Вполне понятно, что под маской немецкого инженера, проявляющего служебное рвение, скрывается советский разведчик, который обязательно дождется прихода советских войск. В решающий момент, когда победоносное наступление советских войск вынуждает немецко-румынских оккупантов покинуть Одессу, по заданию Центра Крафт уезжает вместе с ними для дальнейшей работы в тылу врага. Следующий фильм дилогии - «Схватка» (1972, режиссер Степан Пучинян).

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1969
Возраст 12+
Режиссер
Борис Дуров
В ролях
Лаймонас Норейка
Константин Сорокин
Владимир Алексеенко
Лембит Ульфсак
Лембит Ульфсак
Елена Добронравова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Повесть о чекисте 2 постера
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Повесть о чекисте
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