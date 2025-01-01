Действие разворачивается летом 1944 года на одном из фронтовых аэродромов. После временного затишья троим юным, но опытным летчикам из экипажа Сергея Архипцева предстоит вылететь на опасное задание, с которым не справился их предшественник.
Трое мальчишек, со студенческой скамьи попавшие на фронт, в эскадрилью, гоняют консервную банку по взлетному полю в перерывах между боями, изобретают ликер «шасси», вступаются за честь оскорбленной девушки…
|1 января 1967
|Россия
|12+
|20 мая 1968
|СССР
|23 сентября 1967
|США