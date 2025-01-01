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Постер фильма Хроника пикирующего бомбардировщика
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Киноафиша Фильмы Хроника пикирующего бомбардировщика

Хроника пикирующего бомбардировщика

Khronika pikiruyushchego bombardirovshchika 18+
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Факты

О фильме

Действие разворачивается летом 1944 года на одном из фронтовых аэродромов. После временного затишья троим юным, но опытным летчикам из экипажа Сергея Архипцева предстоит вылететь на опасное задание, с которым не справился их предшественник.

  • Фильм поставлен по одноименной повести Владимира Кунина.
  • Военным консультантом на съемочной площадке картины стал Герой Советского Союза генерал-майор Анатолий Андреевич Анпилов. Во время вступительной песни в самом начале ленты в одном из кадров можно заметить деревянную постройку с плакатом “Бомбить, как майор Анпилов”. Кроме того, некоторые сюжетные линии имеют совпадения с боевыми заслугами старшего лейтенанта Бориса Степановича Быстрых: в 1942 году Анпилов полгода проработал в качестве помощника командующего авиационного полка, где служил Быстрых.
  • В реальности после фильма некоторые военнослужащие пытались приготовить ликер “Шасси” с помощью фильтрации тормозной жидкости через патрон противогаза. Эксперименты нередко приводили к летальным последствиям: в отличие от относительно безопасной спирто-глицериновой смеси из фильма тормозная жидкость является крайне ядовитым продуктом.

Трое мальчишек, со студенческой скамьи попавшие на фронт, в эскадрилью, гоняют консервную банку по взлетному полю в перерывах между боями, изобретают ликер «шасси», вступаются за честь оскорбленной девушки…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 1 января 1967
Дата выхода
1 января 1967 Россия 12+
20 мая 1968 СССР
23 сентября 1967 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Khronika pikiruyushchego bombardirovshchika, ...und sie waren noch nicht erwachsen, A P-2 nem jelentkezik, Hronika jednog bombardera, Kronika nurkującego bombowca, Хроника пикирующего бомбардировщика
Режиссер
Наум Бирман
В ролях
Геннадий Сайфулин
Олег Даль
Олег Даль
Лев Вайнштейн
Александр Граве
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
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Хроника пикирующего бомбардировщика

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