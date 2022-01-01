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Война и мир
War and Peace
Война и мир, 1956
1956 / Италия / США
7.3
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
исторический
драма
мелодрама
военный
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О фильме
Экранизация романа Л. Н. Толстого
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7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
3 часа 28 минут
Год выпуска
1956
Премьера в мире
21 августа 1956
Режиссер
Кинг Видор
В ролях
Одри Хепберн
Генри Фонда
Мел Феррер
Оскар Хомолка
Анита Экберг
Все актеры и съемочная группа
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