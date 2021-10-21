Дуэлянты, 1977

К сожалению, двадцатый век лишил сильную половину человечества возможности выяснять отношения между собой в смертельных поединках. Но во времена военных кампаний Наполеона дуэли были традиционным способом для того, чтобы проставить все точки над «И».

Если противники не могли придти к полюбовному соглашению и не находили возможности помириться, проливалась кровь. Эта картина рассказывает о роковом и жестоком противостоянии двух офицеров французской кавалерии, которое возникло по нелепой случайности и длилось многие годы.