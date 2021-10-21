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Дуэлянты Дуэлянты
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The Duellists

Дуэлянты, 1977

1977 / Великобритания
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

К сожалению, двадцатый век лишил сильную половину человечества возможности выяснять отношения между собой в смертельных поединках. Но во времена военных кампаний Наполеона дуэли были традиционным способом для того, чтобы проставить все точки над «И».

Если противники не могли придти к полюбовному соглашению и не находили возможности помириться, проливалась кровь. Эта картина рассказывает о роковом и жестоком противостоянии двух офицеров французской кавалерии, которое возникло по нелепой случайности и длилось многие годы.

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1977
Премьера в России 31 августа 1977
Премьера в мире 31 августа 1977
Возраст 16+
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Кит Кэрредин
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Альберт Финни
Эдвард Фокс
Кристина Рейнес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дуэлянты 2 постера
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Дуэлянты
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21 октября 2021 19:00
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