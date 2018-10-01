Голкипер, 2018

Вторая мировая война подходит к концу. Англичанка Маргарет Фрайар (Фрейя Мавор, «Видок: Император Парижа», сериал «Молокососы») попадает в лагерь для военнопленных по делам: её грузовик привёз овощи заключённым немцам. Внимание девушки – дочки менеджера манчестерской футбольной команды и любительницы этого относительно молодого вида спорта – привлекает симпатичный узник: он стоит на воротах и виртуозно ловит мячи. Это становится началом большой любви – вопреки всем общественным предрассудкам и враждебному отношению с обеих сторон. Эта же встреча становится и началом большой спортивной карьеры: Берт Траутманн (Давид Кросс, «Чтец», «Крабат», «Мой брат Симпель»), тот самый вратарь, не вернётся после освобождения в Германию, а подпишет контракт с клубом «Манчестер Сити» – вопреки негодованию фанатов, не желающих видеть недавнего врага на поле... «Голкипер» – фильм, сделанный по классическим канонам, но живо, страстно и легко; никакой архаики, море обаяния, достоверно воссозданная эпоха. И электричество между исполнителями главных ролей, за которыми молодость и сила.