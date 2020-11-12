В декабре 1945 года на индонезийском острове Амбон было обнаружено захоронение трёхсот убитых австралийцев. В чудовищной расправе подозревается японский вице-адмирал барон Такахаши.
Капитан Роберт Купер назначен австралийским военным трибуналом вести расследование этого случая. У него нелёгкая задача — ведь все потенциальные свидетели либо мертвы, либо репатриированы.
Blood Oath, Blodsed, Frères de sang, Prisoners of the Sun, A véreskü, Ærens pris, Blutiger Schwur, Giuramento di sangue, Juramento de sangre, Juramento de Sangue, O Sangue dos Inocentes, Verivala, W imię braterskiej krwi, Ο όρκος του αίματος, Кровавая клятва, Кръвна клетва, アンボンで何が裁かれたか
Рейтинг фильма
6.4
Оцените15 голосов
6.4IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Кадры из фильма
Цитаты
Captain IkeuchiЯ ничего не знаю про какие-то казни!
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