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Постер фильма Кровавая клятва
6.4
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6.4

Кровавая клятва

, 1991
Blood Oath / Prisoners of the Sun
Австралия / драма, военный / 18+
Постер фильма Кровавая клятва
6.4

О фильме

В декабре 1945 года на индонезийском острове Амбон было обнаружено захоронение трёхсот убитых австралийцев. В чудовищной расправе подозревается японский вице-адмирал барон Такахаши. Капитан Роберт Купер назначен австралийским военным трибуналом вести расследование этого случая. У него нелёгкая задача — ведь все потенциальные свидетели либо мертвы, либо репатриированы.

В ролях

Брайан Браун
Брайан Браун
Captain Cooper
Джордж Такей
Джордж Такей
Vice-Admiral Baron Takahashi
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Lt. Corbett
Терри О’Куинн
Терри О’Куинн
Major Beckett
Джон Бах
Major Roberts
Тоши Шиоя
Lt. Tanaka
John Clarke
Sheedy
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Sister Littell
Джон Полсон
Джон Полсон
Private Jimmy Fenton
Николас Иди
Sgt. Keenan
Режиссер Стивен Уоллес
Сценарист Дэнис Уитберн, Brian A. Williams
Композитор Дэвид МакХью
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 26 июля 1990
Дата выхода
26 июля 1990 Австралия
15 марта 1991 Великобритания
26 июля 1990 США
MPAA R
Сборы в мире $52 654
Производство Siege, Blood Oath Productions
Другие названия
Blood Oath, Blodsed, Frères de sang, Prisoners of the Sun, A véreskü, Ærens pris, Blutiger Schwur, Giuramento di sangue, Juramento de sangre, Juramento de Sangue, O Sangue dos Inocentes, Verivala, W imię braterskiej krwi, Ο όρκος του αίματος, Кровавая клятва, Кръвна клетва, アンボンで何が裁かれたか

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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