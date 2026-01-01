Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Акт любви
6.6
Киноафиша Фильмы Акт любви
6.6

Акт любви

, 1953
Un acte d'amour / Act of Love
Франция, США / военный, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Акт любви
6.6

О фильме

История любви американца и француженки, которая началась в освобожденном от фашистов Париже в 1944 году. Спустя два года после войны американец Роберт Тейлор приезжает в приморский городок на юге Франции. Он мысленно возвращается в 1944 год, вспоминая Париж после освобождения. Там он встретил девушку по имени Лиза и влюбился в нее.

В ролях

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Роберт Теллер
Дани Робен
Madame Teller
Габриель Дорзиа
Adèle Lacaud
Барбара Лаж
Нина
Фернан Леду
Fernand Lacaud
Роберт Штраусс
Le sergent John Blackwood
Марта Меркадье
Джордж Мэтьюз
Le capitaine Henderson
Marthe Mercadier
La jeune femme à la terrasse de l'hôtel
Ричард Бенедикт
Pete
Лесли Двайер
Le sergent anglais
Режиссер Анатоль Литвак
Сценарист Жозеф Кессель, Альфред Хэйес, Ирвин Шоу
Композитор Michel Emer, Joe Hajos
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 17 декабря 1953
Дата выхода
17 декабря 1953 США
Производство Benagoss Productions, Union Générale Cinématographique (UGC)
Другие названия
Un acte d'amour, Act of Love, Acto de amor, Act de iubire, Amerikanerpiger i Paris, Atto d'amore, Bir Aşk Böyle Bitti, Das Mädchen von der Seine, De møtte kjærligheten, Een liefde in Parijs, Een liefdedaad, Ein Akt der Liebe, Hotel Bellerive, Ich wielka miłość, Il magnifico disertore, Kegyelemlövés, Kitrino diavatirio, Kohtalokas rakkaus, La Fille de la rue Flaminia, Mais Forte do que a Morte, Mais Forte que a Morte, Meiles aktas, Möte med kärleken, Quelque part dans le monde, Somewhere in the World, Sudbina jedne ljubavi, The Girl on the Via Flaminia, Um Gesto de Amor, Акт любви, 想い出（1954）

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb

Цитаты

Robert Teller Река Сена. Всю жизнь мечтал её увидеть. Наконец увидел — с пистолетом в руках. Путешествие в стиле двадцатого века.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Акт любви

Бессонная ночь
Бессонная ночь триллер
2011, Франция
6.0
Влюбленные
Влюбленные драма, мелодрама
1984, США
6.0
Ночь любви
Ночь любви драма
1954, Франция / Италия
5.0
Любите ли Вы Брамса?
Любите ли Вы Брамса? драма, мелодрама
1961, Франция / США
7.0
Майерлинг
Майерлинг мелодрама, драма
1936, Франция
7.0
Сиреневое сердце
Сиреневое сердце драма
1932, Франция
6.0
Три истории любви
Три истории любви драма, мелодрама, мюзикл
1953, США
6.0
Иллюзион
Иллюзион драма, мелодрама
2004, США
7.0
По методу Харма
По методу Харма драма, военный
1965, США
7.0
Крюк
Крюк драма, военный
1963, США
6.0
Две недели в другом городе
Две недели в другом городе драма
1962, США
6.0
Мы незнакомы, когда встречаемся
Мы незнакомы, когда встречаемся мелодрама, драма
1960, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА
Как правильно ответить на вопрос «Как дела?», чтобы жить в достатке до старости — «нормально» и «потихоньку» оставьте неудачникам
Положите лист лаврушки в свой кошелек: лишь единицы знают, чем это обернется
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
Отменяйте шашлыки, убирайте палатки: 5 крутых ужастиков, в которых отдых на природе пошел совсем не по плану
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
С советского ответа «Индиане Джонсу» зрители выходили «полуживыми от страха»: фильм уникальный, но «шок для неокрепшей психики»
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше