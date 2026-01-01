История любви американца и француженки, которая началась в освобожденном от фашистов Париже в 1944 году. Спустя два года после войны американец Роберт Тейлор приезжает в приморский городок на юге Франции. Он мысленно возвращается в 1944 год, вспоминая Париж после освобождения. Там он встретил девушку по имени Лиза и влюбился в нее.
ПроизводствоBenagoss Productions, Union Générale Cinématographique (UGC)
Другие названия
Un acte d'amour, Act of Love, Acto de amor, Act de iubire, Amerikanerpiger i Paris, Atto d'amore, Bir Aşk Böyle Bitti, Das Mädchen von der Seine, De møtte kjærligheten, Een liefde in Parijs, Een liefdedaad, Ein Akt der Liebe, Hotel Bellerive, Ich wielka miłość, Il magnifico disertore, Kegyelemlövés, Kitrino diavatirio, Kohtalokas rakkaus, La Fille de la rue Flaminia, Mais Forte do que a Morte, Mais Forte que a Morte, Meiles aktas, Möte med kärleken, Quelque part dans le monde, Somewhere in the World, Sudbina jedne ljubavi, The Girl on the Via Flaminia, Um Gesto de Amor, Акт любви, 想い出（1954）
Рейтинг фильма
6.6
Оцените15 голосов
6.5IMDb
Цитаты
Robert TellerРека Сена. Всю жизнь мечтал её увидеть. Наконец увидел — с пистолетом в руках. Путешествие в стиле двадцатого века.
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