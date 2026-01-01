Действие этой любовной мелодрамы происходит в конце Второй мировой войны. Американская журналистка Сара Скотт работает в Англии в 1945 году. В Лондоне она знакомится с корреспондентом BBC Марком Тревором. Между ними завязывается страстный роман, который продлился три недели. Сара увлечена не на шутку и признается Марку в вечной любви, она надеется на более серьезные отношения. Марк сначала колеблется, но позже сообщает Саре, что женат, и что его жена с ребенком живут в небольшой деревушке в Корнуолле. Вскоре Марк уезжает в Европу для выполнения опасного задания, спустя некоторое время оттуда приходит трагическая весть, что он погиб в авиационной катастрофе. У Сары случается нервный срыв, она попадает в частный санаторий, где проводит шесть недель.

Развернуть