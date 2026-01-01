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Постер фильма Другое время, другое место
5.9
Киноафиша Фильмы Другое время, другое место
5.9

Другое время, другое место

, 1958
Another Time, Another Place
США, Великобритания / драма, военный, мелодрама / 18+
Постер фильма Другое время, другое место
5.9

О фильме

Действие этой любовной мелодрамы происходит в конце Второй мировой войны. Американская журналистка Сара Скотт работает в Англии в 1945 году. В Лондоне она знакомится с корреспондентом BBC Марком Тревором. Между ними завязывается страстный роман, который продлился три недели. Сара увлечена не на шутку и признается Марку в вечной любви, она надеется на более серьезные отношения. Марк сначала колеблется, но позже сообщает Саре, что женат, и что его жена с ребенком живут в небольшой деревушке в Корнуолле. Вскоре Марк уезжает в Европу для выполнения опасного задания, спустя некоторое время оттуда приходит трагическая весть, что он погиб в авиационной катастрофе. У Сары случается нервный срыв, она попадает в частный санаторий, где проводит шесть недель.

В ролях

Лана Тернер
Sara Scott
Бэрри Салливан
Carter Reynolds
Глинис Джонс
Kay Trevor
Шон Коннери
Шон Коннери
Mark Trevor
Теренс Лонгдон
Alan Thompson
Sidney James
Jake Klein
Мартин Стефенс
Brian Trevor
Дорис Хэа
Mrs. Bunker
Джулиан Сомерс
Hotel Manager
Джон Ле Месюрье
Dr. Aldridge
Режиссер Льюис Аллен
Сценарист Стенли Манн, Ленор Дж. Коффи
Композитор Дуглас Геймли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1958
Премьера в мире 2 мая 1958
Дата выхода
1 июля 1958 Дания 15
2 мая 1958 США
Производство Kaydor, Lanturn
Другие названия
Another Time, Another Place, Herz ohne Hoffnung, Je pleure mon amour, Víctima de sus deseos, Alt timp, alt loc, Brumas de inquietud, Burzliwy romans, Elsket af to kvinder, En annen tid - et annet sted, En annen tid, en annen plass, Estasi d'amore - Operazione Love, Inne miejsce, Jiný cas, jiné místo, Kapou, kapoios, kapote, Kärlek och fruktan, Máshol, máskor, Menschen am Abgrund, O Amor Que Roubei, Ölmeyen aşk, Sotakirjeenvaihtajan rakkaus, Vítima de uma Paixão, Zu einer anderen Zeit, Κάπου, κάποιος, κάποτε, В друго време, на друго място, Другое время, другое место, Operazione Love

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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