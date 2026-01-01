США, Великобритания / драма, военный, мелодрама / 18+
5.9
О фильме
Действие этой любовной мелодрамы происходит в конце Второй мировой войны. Американская журналистка Сара Скотт работает в Англии в 1945 году. В Лондоне она знакомится с корреспондентом BBC Марком Тревором. Между ними завязывается страстный роман, который продлился три недели. Сара увлечена не на шутку и признается Марку в вечной любви, она надеется на более серьезные отношения. Марк сначала колеблется, но позже сообщает Саре, что женат, и что его жена с ребенком живут в небольшой деревушке в Корнуолле. Вскоре Марк уезжает в Европу для выполнения опасного задания, спустя некоторое время оттуда приходит трагическая весть, что он погиб в авиационной катастрофе. У Сары случается нервный срыв, она попадает в частный санаторий, где проводит шесть недель.
Another Time, Another Place, Herz ohne Hoffnung, Je pleure mon amour, Víctima de sus deseos, Alt timp, alt loc, Brumas de inquietud, Burzliwy romans, Elsket af to kvinder, En annen tid - et annet sted, En annen tid, en annen plass, Estasi d'amore - Operazione Love, Inne miejsce, Jiný cas, jiné místo, Kapou, kapoios, kapote, Kärlek och fruktan, Máshol, máskor, Menschen am Abgrund, O Amor Que Roubei, Ölmeyen aşk, Sotakirjeenvaihtajan rakkaus, Vítima de uma Paixão, Zu einer anderen Zeit, Κάπου, κάποιος, κάποτε, В друго време, на друго място, Другое время, другое место, Operazione Love
Рейтинг фильма
5.9
Оцените11 голосов
5.8IMDb
Цитаты
Kay TrevorМузыка так здорово возвращает воспоминания, не правда ли? Она напоминает тебе о ком-нибудь?
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