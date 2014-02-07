Оповещения от Киноафиши
Постер фильма 71
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
71

71

71 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1971 год. Конфликт в Северной Ирландии перерастает в гражданскую войну. Новобранца Гари отправляют в зону военных действий в Белфасте. Город разделился на «лояльных» протестантов и «враждебных» католиков. Обе стороны имеют военизированные подразделения, кроме того, радикальные уличные банды и тайные агенты со всех сторон пытаются отстаивать свои интересы…

71 - трейлер
71  трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 3 августа 2014
Премьера в мире 7 февраля 2014
Дата выхода
7 февраля 2014 Россия 18+
10 октября 2014 Великобритания
4 июня 2015 Гонконг
16 октября 2014 Греция
18 декабря 2014 Дания
10 октября 2014 Ирландия
23 января 2015 Испания
9 июля 2015 Италия
7 февраля 2014 Казахстан
6 ноября 2014 Кувейт
16 января 2015 Латвия
21 ноября 2014 Литва
10 октября 2014 Нидерланды
28 ноября 2014 Норвегия
8 октября 2015 Португалия
4 апреля 2015 Турция
7 февраля 2014 Украина
28 ноября 2014 Финляндия
5 ноября 2014 Франция
10 октября 2014 Швеция
30 января 2015 Эстония
21 июля 2016 Южная Корея
1 августа 2015 Япония
MPAA R
Сборы в мире $3 062 178
Производство Film4, British Film Institute (BFI), Screen Yorkshire
Другие названия
'71, 71, '71: Hinter feindlichen Linien, 1971-ieji, 71: Esquecido em Belfast, 71: Pēdējais kareivis, 71: Tears of Belfast, 71年, Bag fjendens linjer, Belfast, Seventy One, Seventy-one, Sobreviviendo, W potrzasku. Belfast '71, ベルファスト71, 暴亂夜, 迷失1971
Режиссер
Ян Деманж
Ян Деманж
В ролях
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Шон Харрис
Шон Харрис
Сэм Рид
Сэм Рид
Пол Андерсон
Пол Андерсон
Сэм Хэзелдайн
Сэм Хэзелдайн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
10 голосов
7.2 IMDb
Трейлеры фильма
71 - трейлер
71 Трейлер
Кадры из фильма
