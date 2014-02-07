Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
1971 год. Конфликт в Северной Ирландии перерастает в гражданскую войну. Новобранца Гари отправляют в зону военных действий в Белфасте. Город разделился на «лояльных» протестантов и «враждебных» католиков. Обе стороны имеют военизированные подразделения, кроме того, радикальные уличные банды и тайные агенты со всех сторон пытаются отстаивать свои интересы…
|7 февраля 2014
|Россия
|18+
|10 октября 2014
|Великобритания
|4 июня 2015
|Гонконг
|16 октября 2014
|Греция
|18 декабря 2014
|Дания
|10 октября 2014
|Ирландия
|23 января 2015
|Испания
|9 июля 2015
|Италия
|7 февраля 2014
|Казахстан
|6 ноября 2014
|Кувейт
|16 января 2015
|Латвия
|21 ноября 2014
|Литва
|10 октября 2014
|Нидерланды
|28 ноября 2014
|Норвегия
|8 октября 2015
|Португалия
|4 апреля 2015
|Турция
|7 февраля 2014
|Украина
|28 ноября 2014
|Финляндия
|5 ноября 2014
|Франция
|10 октября 2014
|Швеция
|30 января 2015
|Эстония
|21 июля 2016
|Южная Корея
|1 августа 2015
|Япония