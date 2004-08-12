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Чужой против хищника Чужой против хищника
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Чужой против хищника, 2004

2004 / США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Действие разворачивается в 2000-е годы. После того, как спутник компании “Вейланд Индастриз” докладывает о необычном тепловом всплеске на острове Буве в Антарктиде, глава корпорации Чарльз Бишоп Вейланд отправляется на место происшествия вместе с научной экспедицией.

Прибыв на место, ученые обнаруживают туннель, ведущий в спрятанный подо льдами древний город-пирамиду с множеством комнат и запутанных ходов на глубине 700 метров. Герои и не подозревают, что своими действиями они пробудили ото сна внеземных существ – Чужих, которые используют людей в качестве доноров для размножения.

Но Чужие – отнюдь не единственная смертельная угроза для членов экспедиции, ведь вскоре на Буве прибывают представители инопланетной расы Хищников, намеревающихся уничтожить Чужих. Кто бы из монстров ни победил в этой схватке, героям, а вместе с ними и всему человечеству, предстоит столкнуться с смертельной угрозой.

Долгое время проект “Чужой против хищника” находился в “производственном аду”. Кинокомпания 20th Century Fox вместо этого подумывала о создании пятого фильма франшизы “Чужой”. Джеймс Кэмерон, поставивший “Чужих” 1986 года, даже написал сценарий к новому фильму и предложил главную роль Сигурни Уивер. В роли режиссер Кэмерон хотел видеть Ридли Скотта. И Кэмерон, и Скотт, и Уивер были заинтересованы в проекте ровно до того момента, когда студия все же решила снять именно кроссовер”Чужой и Хищник”. Несколько лет спустя Ридли Скотт использовал идеи из своей презентации-питчинга для пятого “Чужого” в приквеле “Чужого” под названием “Прометей” (2012).

Королева Чужих была самым сложным аниматронным персонажем из когда-либо созданных на момент съемок. В ней было вдвое больше подвижных частей, чем у тираннозавра из “Парка Юрского периода” (1993).

Съемки картины проходили в Праге. По словам режиссера Пола У.С. Андерсона, в Голливуде декорации к фильму обошлись бы в 20 миллионов долларов, в то время как в Праге они стоили всего 2 миллиона.

Для самых преданных фанатов “Чужого” и “Хищника” Пол У.С. Андерсон добавил множество отсылок к отдельным частям оригинальных франшиз. Так, например, в первом кадре фильма появляется силуэт королевы из “Чужих” 1986 года, прежде чем зритель понимает, что это спутник корпорации “Вейланд”.

Еще в конце 1990-х компания 20th Century Fox хотела, чтобы “Чужого против Хищника” снимал Роланд Эммерих, известный своим кассовым блокбастером “День независимости” (1996), но Эммерих отклонил предложение ради других проектов. Также режиссерское кресло предлагали Гильермо дель Торо: тот отказался в пользу “Хеллбой: Герой из пекла” (2004).

Это второй фильм Пола У.С. Андерсона, относящийся к кинематографической вселенной Ридли Скотта. Первым был “Солдат” (1998), действие которого происходит в той же вселенной, что и “Бегущий по лезвию” (1982).

Художник-постановщик Ричард Бриджлэнд создал уникальные иероглифы специально для фильма.

Сюжет был разработан Петером Бриггзом еще в начале 1990-х годов – после того, как на экраны вышел “Хищник 2” (1990). Ходили слухи, что разработка велась с тех пор, как во второй части “Хищника” в комнате трофеев космического корабля появлялся череп Чужого.

Ридли Скотт возненавидел фильм, но Джеймс Кэмерон признавался, что “Чужой против Хищника” ему понравился, и даже поставил его на третье место в списке своих любимых фильмов об инопланетянах.

Пол У.С. Андерсон хотел, чтобы Чужой и Хищник выглядели на экране как можно более натурально, и потому свел использование компьютерной графики к минимуму – до 30% от всех спецэффектов.

До выхода фильма на экраны история противостояния Чужого и Хищника уже раскрывалась в успешной серии комиксов, линейке игрушек и видеоиграх.

Рисунок на полу в зале жертвоприношений очень похож на постер к фильму “Чужой 3” (1992).

Действие фильма разворачивается в наши дни. Группа ученых отправляется в Антарктиду, чтобы отыскать колыбель цивилизации, царившей на Земле многие тысячелетия назад. Под толщей льда они находят пирамиды, в которых обнаруживают человеческие скелеты и следы жизнедеятельности чужих. Однако они еще не знают, что уже находятся под колпаком у хозяев этого города – хищников, и их дни сочтены. Человеческая приманка поможет хищникам, наконец, завершить войну двух космических цивилизаций.

6.2 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2004
Премьера в России 21 октября 2004
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 12 августа 2004
Возраст 12+
Режиссер
Пол Андерсон
Пол Андерсон
В ролях
Рауль Бова
Рауль Бова
Колин Сэлмон
Колин Сэлмон
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Агата Де Ла Булэй
Все актеры и съемочная группа
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Чужой против хищника
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Когда я услышал, что в Голливуде снимается фильм «Чужой против Хищника», меня посетило совершенно искреннее удивление: что могли не поделить между собою эти милые, симпатичные зверушки? Одни вот своих головастиков в людях откладывают, вторые с них, людей, кожу снимают – нормальное межпланетное разделение труда; и у каждого полным-полно работы: знаете ведь, сколько еще людей бегает по свету, не выносив в чреве ни одного зубасто-хвостатого малыша и не пройдя полный курс радикального космического…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:12
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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