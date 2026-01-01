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Постер фильма Подводная лодка
8.3
Подводная лодка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Подводная лодка
8.3

Подводная лодка

, 1981
Das Boot
Германия / драма, военный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Подводная лодка
8.3
Подводная лодка - Трейлер
Подводная лодка  Трейлер

О фильме

Осень 1941 года. Немецкая подводная лодка отправляется в Атлантический океан, место противостояния германского и английского флотов. Жизнь по строгому распорядку, учебные тревоги, воспоминания о семьях и любимых девушках, соленые мужские шуточки… Скоро всё это закончится. Потому что впереди — ад и никакой надежды на спасение…

В ролях

Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Capt.-Lt. Henrich Lehmann-Willenbrock - Der Alte
Клаус Веннеманн
Клаус Веннеманн
Chief Engineer Fritz Grade - Der Leitende-Der LI
Хабертус Бенгш
Хабертус Бенгш
1st Lieutenant - Number One-1WO
Мартин Земмельрогге
Мартин Земмельрогге
2nd Lieutenant - 2WO
Бернд Таубер
Бернд Таубер
Kriechbaum - Chief Quartermaster-Navigator
Эрвин Ледер
Эрвин Ледер
Йоханн
Херберт Грёнемайер
Херберт Грёнемайер
Lt. Werner - Correspondent
Мартин Май
Ullman
Хайнц Хёниг
Hinrich
Уве Оксенкнехт
Уве Оксенкнехт
Chief Bosun
Режиссер Вольфганг Петерсен
Сценарист Вольфганг Петерсен, Лотар-Гюнтер Буххайм
Композитор Клаус Дольдингер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 15 декабря 1981
Дата выхода
22 января 1998 Австралия
13 мая 1982 Аргентина
18 февраля 1982 Бельгия
16 июля 1982 Бразилия
23 января 1998 Великобритания
7 июня 1990 Венгрия
11 декабря 1997 Германия
4 июня 1982 Гонконг
15 декабря 1981 Греция
26 марта 1982 Дания
23 января 1998 Ирландия 15
31 июля 1997 Испания
18 марта 1982 Италия
10 февраля 1982 Канада
4 ноября 1982 Колумбия
31 марта 1982 Нидерланды
26 декабря 1981 Норвегия
28 апреля 1983 Перу
31 декабря 1990 Польша
14 октября 1982 Португалия
4 апреля 1997 США
1 марта 1983 Турция
6 мая 1983 Филиппины
2 апреля 1982 Финляндия
17 февраля 1982 Франция
13 мая 1993 Чехия
26 февраля 1982 Швеция
15 мая 1982 Южная Корея
17 апреля 1999 Япония
MPAA R
Бюджет 32 000 000 DEM
Сборы в мире $11 489 279
Производство Bavaria Film, Twin Bros. Productions, Radiant Film GmbH
Другие названия
Das Boot, The Boat, Ponorka, Das Boot - The Director's Cut, Podmornica, El barco, El submarino, Ubåten, Подводная лодка, Подморница, A Odisseia do Submarino 96, A tengeralattjáró, Alghareb, Anija, Das Boot - Director's Cut, Das Boot - Υποβρύχιο U-96: Επιστροφή στην κόλαση, De andere kant van de oorlog, El submarí, El submarino (Das Boot), Keshti, Le bateau, Mukaddes Vazife, O Barco: Inferno no Mar, Okręt, Povandeninis laivas, Sualtı qayıq, Submarinul, Sukellusvene U-96, Sukellusvene U-96 - Director's Cut, Suvosti kemasi, Trận Chiến Tàu Ngầm, U-96 el submarino infernal, U-96: El submarino infernal, U-båden, U-båt 96, U-Boat 96 (The Boat), U-Boot 96, U-Bot: Denizaltı, U-Bôto, U・ボート, Zemūdene, Підводний човен, Подводница U-96, Сүңгуір қайық, 从海底出击, 從海底出擊, Das Boot: The Original Uncut Version, Подводницата U-96, ดาส โบท, อู 96 นรกใต้สมุทร, 특전유보트, Das Boot - A tengeralattjáró, Das Boot - Director’s Cut, To ypovryhio, Ypovryhio U-96: Epistrofi stin kolasi, Пiдводний човен, Υποβρύχιο U-96: Επιστροφή στην κόλαση, 특전 유보트, 특전U보트

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 14 голосов
8.3 IMDb

Трейлеры фильма

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Подводная лодка - Трейлер
Подводная лодка Трейлер
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саундтрек фильма Подводная лодка

Цитаты

Lt. Werner Капитан?
Captain Простите.
Lt. Werner Вы думаете, теперь всё безнадёжно?
Captain Прошло уже 15 часов. Он никогда не справится. Простите.
Lt. Werner Нас всех готовили к этому дню. «Быть бесстрашным, гордым и одиноким. Никому не нужным, только жертвовать собой. Всё — ради Родины.» О боже, всё это пустые слова. Всё оказалось не так, как нам говорили, да? Я просто хочу, чтобы кто-то был рядом. Единственное, что я чувствую — это страх.

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