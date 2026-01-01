Другие названия

Das Boot, The Boat, Ponorka, Das Boot - The Director's Cut, Podmornica, El barco, El submarino, Ubåten, Подводная лодка, Подморница, A Odisseia do Submarino 96, A tengeralattjáró, Alghareb, Anija, Das Boot - Director's Cut, Das Boot - Υποβρύχιο U-96: Επιστροφή στην κόλαση, De andere kant van de oorlog, El submarí, El submarino (Das Boot), Keshti, Le bateau, Mukaddes Vazife, O Barco: Inferno no Mar, Okręt, Povandeninis laivas, Sualtı qayıq, Submarinul, Sukellusvene U-96, Sukellusvene U-96 - Director's Cut, Suvosti kemasi, Trận Chiến Tàu Ngầm, U-96 el submarino infernal, U-96: El submarino infernal, U-båden, U-båt 96, U-Boat 96 (The Boat), U-Boot 96, U-Bot: Denizaltı, U-Bôto, U・ボート, Zemūdene, Підводний човен, Подводница U-96, Сүңгуір қайық, 从海底出击, 從海底出擊, Das Boot: The Original Uncut Version, Подводницата U-96, ดาส โบท, อู 96 นรกใต้สมุทร, 특전유보트, Das Boot - A tengeralattjáró, Das Boot - Director’s Cut, To ypovryhio, Ypovryhio U-96: Epistrofi stin kolasi, Пiдводний човен, Υποβρύχιο U-96: Επιστροφή στην κόλαση, 특전 유보트, 특전U보트

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