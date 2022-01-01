Отряд специального назначения, 1987

Июнь 1942-го года. Советское командование готовит внедрение отряда специального назначения в район города Ровно. Командовать отрядом должен полковник Дмитрий Медведев. Для уменьшения риска, отряд забрасывается тремя группами – каждая в свой день. Первая группа, по ошибке сброшенная в безлесной местности далеко от цели, погибает. В последней, третьей группе, вместе с Медведевым на оккупированную территорию забрасывается профессиональный разведчик Николай Кузнецов, которого знают в отряде под фамилией Грачев (Александр Михайлов). Он, под видом немецкого офицера, обер-лейтенанта Пауля Зиберта, должен внедриться в город. В его задачу будет входить не только сбор разведданных, но и устранение наиболее одиозных фигур в немецком руководстве… Смотрите пятисерийный советский художественный фильм «Отряд специального назначения», снятый по повести Дмитрия Медведева «Это было под Ровно», в основу которой положены реальные события.