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Отряд специального назначения
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Отряд специального назначения, 1987

1987 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Июнь 1942-го года. Советское командование готовит внедрение отряда специального назначения в район города Ровно. Командовать отрядом должен полковник Дмитрий Медведев. Для уменьшения риска, отряд забрасывается тремя группами – каждая в свой день. Первая группа, по ошибке сброшенная в безлесной местности далеко от цели, погибает. В последней, третьей группе, вместе с Медведевым на оккупированную территорию забрасывается профессиональный разведчик Николай Кузнецов, которого знают в отряде под фамилией Грачев (Александр Михайлов). Он, под видом немецкого офицера, обер-лейтенанта Пауля Зиберта, должен внедриться в город. В его задачу будет входить не только сбор разведданных, но и устранение наиболее одиозных фигур в немецком руководстве… Смотрите пятисерийный советский художественный фильм «Отряд специального назначения», снятый по повести Дмитрия Медведева «Это было под Ровно», в основу которой положены реальные события.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 5 часов 44 минуты
Год выпуска 1987
Возраст 12+
Режиссер
Георгий Кузнецов
В ролях
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Игорь Комаров
Борис Клюев
Борис Клюев
Ромуальд Анцанс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отряд специального назначения 1 постер
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