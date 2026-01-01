Действие фильма происходит во время Корейской войны. В центре повествования лейтенант ВМС США Гарри Брубейкер. Гарри — бывший юрист, пошедший на службу в армии. Дома его ждет красавица жена и двое маленьких дочек. Гарри уже устал от войны и думает, как вернуться домой. Но как военный человек он должен исполнять приказы и служить своей стране.
После неудачного приземления, Гарри получает увольнительную на неделю, как раз в то время когда его жена, с дочками преодолев запреты, приехала в Японию. Но, проведя неделю с семьей, Гарри надо возвращаться к службе, чтобы принять участие в опасном, но важном военном задании — разгромить стратегические мосты у Токо-Ри на территории Северной Кореи. Задание очень опасное, и Гарри понимает, что оно может стать последним в его жизни.
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените11 голосов
6.7IMDb
Кадры из фильма
Цитаты
[последние слова]
RAdm. George TarrantОткуда у нас такие люди? Они покидают этот корабль и делают свою работу. Потом им нужно найти эту точку, потерянную где-то в море. Когда находят — им приходится садиться на качающуюся палубу. Откуда же у нас такие люди?
Man on loudspeakerПоднять самолёты!
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