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Постер фильма Мосты у Токо-Ри
6.7
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6.7

Мосты у Токо-Ри

, 1954
The Bridges at Toko-Ri
США / мелодрама, военный, драма / 18+
Постер фильма Мосты у Токо-Ри
6.7

О фильме

Действие фильма происходит во время Корейской войны. В центре повествования лейтенант ВМС США Гарри Брубейкер. Гарри — бывший юрист, пошедший на службу в армии. Дома его ждет красавица жена и двое маленьких дочек. Гарри уже устал от войны и думает, как вернуться домой. Но как военный человек он должен исполнять приказы и служить своей стране. После неудачного приземления, Гарри получает увольнительную на неделю, как раз в то время когда его жена, с дочками преодолев запреты, приехала в Японию. Но, проведя неделю с семьей, Гарри надо возвращаться к службе, чтобы принять участие в опасном, но важном военном задании — разгромить стратегические мосты у Токо-Ри на территории Северной Кореи. Задание очень опасное, и Гарри понимает, что оно может стать последним в его жизни.

В ролях

Уильям Холден
Уильям Холден
Лейтенант Гарри Брубейкер
Грэйс Келли
Грэйс Келли
Нэнси Брубейкер
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Rear Adm. George Tarrant
Микки Руни
Майк Форни
Роберт Штраусс
Beer Barrel
Чарльз МакГроу
Cmdr. Wayne Lee
Кэйко Авадзи
Kimiko
Эрл Холлиман
Nestor Gamidge
Ричард Шэннон
Lt. (j.g.) Olds
Уиллис Бучи
Capt. Evans
Режиссер Марк Робсон
Сценарист Валентайн Дэвис, Джеймс Элберт Миченер
Композитор Лин Мюррэй
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 1 декабря 1954
Дата выхода
5 августа 1955 Австрия 12
23 февраля 1955 Бразилия L
1 декабря 1954 США
Сборы в мире $12 556
Производство Perlberg-Seaton Productions
Другие названия
The Bridges at Toko-Ri, Die Brücken von Toko-Ri, Les ponts de Toko-Ri, As Pontes de Toko-Ri, Los puentes de Toko-Ri, Aporritos diatagi - Anatinaxte tin gefyra, Broarna vid Toko-Ri, Broene ved Toko-Ri, Broerne ved Toko-Ri, I gefyra tou Toko-Ri, I ponti di Toko Ri, Mostovi Toko-Rija, Mosty na Toko-Ri, Mosty Toko-Ri, Nalot (1994) (V), Oi gefyres tou Toko-Ri, Podurile de la Toko-Ri, Toko Ri tiltai, Toko-ri hídjai, Toko-Ri Köprüsü, Toko-Rin sillat, Мостовете на Токо-Ри, Мосты у Токо-Ри, トコリの橋, Los puentes de Toko Ri, Απόρρητος Διαταγή: Ανατινάξτε την Γέφυρα, Η Γέφυρα του Τόκο-Ρη

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

[последние слова]
RAdm. George Tarrant Откуда у нас такие люди? Они покидают этот корабль и делают свою работу. Потом им нужно найти эту точку, потерянную где-то в море. Когда находят — им приходится садиться на качающуюся палубу. Откуда же у нас такие люди?
Man on loudspeaker Поднять самолёты!

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