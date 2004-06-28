Король Артур, 2004

Наша рецензия

В последнее время голливудские шедевры, заявляющие о том, что вот сейчас-то они покажут, как все было на самом деле, вызывают у меня радикальное недоверие. То есть в желании поведать «историческую правду» ничего плохого как раз нет, только почему-то фильмы, где это желание заявлено, оказываются редкостной ахинеей. Создатели картины под названием «Троя» тоже, помнится, реконструировали преданья старины глубокой – с картами Греции и Малой Азии, описанием политической обстановки и упоминанием даже…