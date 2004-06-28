Король Артур, 2004

Юные сарматы отправляются на службу в римскую кавалерию, под начало молодого командующего Артория Каста – или, как его называют иначе, Артура. Со временем его войско стяжает себе немалую славу, а в рядах кавалеристов царит дух отваги и братства. Артур и его верные соратники – Ланселот, Гавейн, Тристан, Дагонет, Галахад и Борс – уже готовятся вернуться в Рим на заслуженный отдых, когда получают приказ проникнуть в селение, захваченное варварами, и тайно вывезти оттуда преемника Папы Римского. Справившись с этой задачей, воины заодно освобождают из плена кельтского мальчика и разведчицу пиктов Гвиневру. Девушка убеждает Артура встретиться с друидом Мерлином, который укажет ему истинный путь…
Фильм – о легендарной исторической личности. В нем большое внимание уделено историческим фактам и политическим событиям, имевшим место в период правления короля Артура. Но картина обещает совместить в себе как реальные исторические события, имевшие место в провинции Британия сразу после распада Великой Римской Империи, так и мифы о подвигах рыцарей короля Артура.