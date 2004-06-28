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Король Артур Король Артур
Киноафиша Фильмы Король Артур
King Arthur

Король Артур, 2004

2004 / США / Великобритания / Ирландия
6.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юные сарматы отправляются на службу в римскую кавалерию, под начало молодого командующего Артория Каста – или, как его называют иначе, Артура. Со временем его войско стяжает себе немалую славу, а в рядах кавалеристов царит дух отваги и братства. Артур и его верные соратники – Ланселот, Гавейн, Тристан, Дагонет, Галахад и Борс – уже готовятся вернуться в Рим на заслуженный отдых, когда получают приказ проникнуть в селение, захваченное варварами, и тайно вывезти оттуда преемника Папы Римского. Справившись с этой задачей, воины заодно освобождают из плена кельтского мальчика и разведчицу пиктов Гвиневру. Девушка убеждает Артура встретиться с друидом Мерлином, который укажет ему истинный путь…

  • Режиссер фильма Антуан Фукуа не видел в роли короля Кедрика никого, кроме Стеллана Скарсгарда. Ему пришлось трижды обращаться к актеру с предложением этой роли, прежде чем тот согласился.
  • О языке пиктор не сохранилось никаких сведений, поэтому в фильме представители этого народа говорят на смеси древнего гэльского и древнего валлийского.
  • Роль короля Артура могли исполнить Рассел Кроу, Мэл Гибсон и Хью Джекман. В конечном итоге образ легендарного короля на экране воплотил Клайв Оуэн.

Фильм – о легендарной исторической личности. В нем большое внимание уделено историческим фактам и политическим событиям, имевшим место в период правления короля Артура. Но картина обещает совместить в себе как реальные исторические события, имевшие место в провинции Британия сразу после распада Великой Римской Империи, так и мифы о подвигах рыцарей короля Артура.

6.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 12 августа 2004
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 28 июня 2004
Возраст 12+
Режиссер
Антуан Фукуа
Антуан Фукуа
В ролях
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн
Кира Найтли
Кира Найтли
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Король Артур 2 постера
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Король Артур
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В последнее время голливудские шедевры, заявляющие о том, что вот сейчас-то они покажут, как все было на самом деле, вызывают у меня радикальное недоверие. То есть в желании поведать «историческую правду» ничего плохого как раз нет, только почему-то фильмы, где это желание заявлено, оказываются редкостной ахинеей. Создатели картины под названием «Троя» тоже, помнится, реконструировали преданья старины глубокой – с картами Греции и Малой Азии, описанием политической обстановки и упоминанием даже…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:12
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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