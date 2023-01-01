Жизнь Бенгальского улана, 1935

Северо-Западная Индия. Алан МакГрегор — молодой лейтенант 41-го уланского полка, опытный военный пограничник, но, прежде всего, он человек, а потом солдат и всегда говорит то, что думает, может и не выполнить приказ и от этого вступает в конфликт с начальством. Полная противоположность — его командир, полковник Стоун, настоящий служака, которому предстоит отставка, но перед этим он узнает, что его сын лейтенант Дональд прибывает в полк и будет служить вместе со своим другом лейтенантом Форсайтом. Им всем предстоит предотвратить восстание индусов и блокировать попытки местного вождя захватить 2 млн. патронов у дружественного эмира Гопала…