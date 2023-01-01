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Жизнь Бенгальского улана Жизнь Бенгальского улана
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The Lives of a Bengal Lancer

Жизнь Бенгальского улана, 1935

1935 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Северо-Западная Индия. Алан МакГрегор — молодой лейтенант 41-го уланского полка, опытный военный пограничник, но, прежде всего, он человек, а потом солдат и всегда говорит то, что думает, может и не выполнить приказ и от этого вступает в конфликт с начальством. Полная противоположность — его командир, полковник Стоун, настоящий служака, которому предстоит отставка, но перед этим он узнает, что его сын лейтенант Дональд прибывает в полк и будет служить вместе со своим другом лейтенантом Форсайтом. Им всем предстоит предотвратить восстание индусов и блокировать попытки местного вождя захватить 2 млн. патронов у дружественного эмира Гопала…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1935
Возраст 16+
Режиссер
Генри Хэтэуэй
В ролях
Гэри Купер
Гэри Купер
Франшо Тоун
Ричард Кромуэлл
Гай Стэндинг
С. Обри Смит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь Бенгальского улана 2 постера
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Жизнь Бенгальского улана
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Кадры из фильма Все кадры
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