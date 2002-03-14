Война, 2002

Вырвавшись из чеченского плена, Ваня возвращается в родной Тобольск и пытается адаптироваться к обычной мирной жизни. Вскоре к нему приезжает его знакомый англичанин Джон Бойл, бывший пленник, которого боевики отпустили с условием, что тот вернется и привезет два миллиона фунтов стерлингов выкупа за свою невесту Маргарет, которая осталась в заложниках. Денег Джон не нашел и теперь просит Ваню поехать с ним в Чечню, чтобы освободить Маргарет.
Аслан Гугаев, командир отряда чеченских боевиков, отпускает троих пленников. Двух русских солдат сержанта Ивана Ермакова и рядового Кулика — потому что они не контрактники, а призывники. И англичанина Джона Бойла — потому что он должен собрать два миллиона фунтов стерлингов и привезти деньги Гугаеву в качестве выкупа за свою невесту Маргарет. Маргарет остается у Аслана. Так же, как и капитан российской армии Медведев…
За отведенные ему два месяца Джон не находит нужную сумму и не находит поддержки у британских властей, зато, вернувшись в Россию, находит Ваню Ермакова, живущего в Тобольске. Джон и Ваня опять едут в Чечню. Чтобы освободить английскую девушку Маргарет и русского капитана Медведева…