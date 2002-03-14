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Война, 2002

2002 / Россия
8.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вырвавшись из чеченского плена, Ваня возвращается в родной Тобольск и пытается адаптироваться к обычной мирной жизни. Вскоре к нему приезжает его знакомый англичанин Джон Бойл, бывший пленник, которого боевики отпустили с условием, что тот вернется и привезет два миллиона фунтов стерлингов выкупа за свою невесту Маргарет, которая осталась в заложниках. Денег Джон не нашел и теперь просит Ваню поехать с ним в Чечню, чтобы освободить Маргарет.

  • Готовясь к съемкам, режиссер Алексей Балабанов общался с бывшими военнопленными, встречался с командующим войсками в Чечне генералом Виктором Казанцевым и просматривал видеокассеты с хроникой. 
  • Фильм снимался в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Москве, Санкт-Петербурге, Тобольске и Лондоне.
  • Фильм снимался во время Второй чеченской войны, хотя съемки проходили в спокойных районах, а группу охраняли СОБРовцы.
  • Для съёмок была вырыта настоящая яма, в которой по нескольку часов находились уставшие и грязные актеры. Режиссер Алексей Балабанов отказался снимать эту сцену в павильоне, так как хотел добиться максимальной реалистичности.
  • Иэн Келли на съемках фильма все время читал “Войну и мир”.
  • В 2010 году прозвучавшая в фильме песня Тимура Муцураева “Иерусалим” была внесена в федеральный список экстремистских материалов.

Аслан Гугаев, командир отряда чеченских боевиков, отпускает троих пленников. Двух русских солдат сержанта Ивана Ермакова и рядового Кулика — потому что они не контрактники, а призывники. И англичанина Джона Бойла — потому что он должен собрать два миллиона фунтов стерлингов и привезти деньги Гугаеву в качестве выкупа за свою невесту Маргарет. Маргарет остается у Аслана. Так же, как и капитан российской армии Медведев…

За отведенные ему два месяца Джон не находит нужную сумму и не находит поддержки у британских властей, зато, вернувшись в Россию, находит Ваню Ермакова, живущего в Тобольске. Джон и Ваня опять едут в Чечню. Чтобы освободить английскую девушку Маргарет и русского капитана Медведева…

8.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 14 марта 2002
Премьера в мире 14 марта 2002
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Иэн Келли
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Сергей Бодров мл.
Сергей Бодров мл.
Эвклид Кюрдзидис
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Постер фильма Война 2 постера
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Война
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