Война, 2002

Аслан Гугаев, командир отряда чеченских боевиков, отпускает троих пленников. Двух русских солдат сержанта Ивана Ермакова и рядового Кулика — потому что они не контрактники, а призывники. И англичанина Джона Бойла — потому что он должен собрать два миллиона фунтов стерлингов и привезти деньги Гугаеву в качестве выкупа за свою невесту Маргарет. Маргарет остается у Аслана. Так же, как и капитан российской армии Медведев…

За отведенные ему два месяца Джон не находит нужную сумму и не находит поддержки у британских властей, зато, вернувшись в Россию, находит Ваню Ермакова, живущего в Тобольске. Джон и Ваня опять едут в Чечню. Чтобы освободить английскую девушку Маргарет и русского капитана Медведева…