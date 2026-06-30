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Постер фильма Ангелы ада
7.2
Ангелы ада - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ангелы ада
7.2

Ангелы ада

, 1930
Hell's Angels
США / драма, военный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ангелы ада
7.2
Ангелы ада - Трейлер
Ангелы ада  Трейлер

О фильме

Братья Рой и Монти с наступлением Первой мировой войны принимают решение вступить в Королевские военно-воздушные силы…

В ролях

Джин Харлоу
Helen
Джон Дарроу
Karl Armstedt
Люсьен Прайвэл
Baron Von Kranz
Джейн Уинтон
Baroness Von Kranz
Уильям Б. Дэвидсон
Уиндэм Стэндинг
Мэриэн Марш
Douglas Gordon
Пэт Хармон
Гарри Симельс
Джоан Стэндинг
Вернер Клингер
Режиссер Howard Hughes
Сценарист Гарри Бен, Ховард Эстабрук, Marshall Neilan, Joseph Moncure March
Композитор Гуго Ризенфельд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 27 мая 1930
Дата выхода
9 января 1931 Бразилия 14
28 ноября 1930 Великобритания PG
15 ноября 1930 США
30 ноября 1931 Швеция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $3 950 000
Производство The Caddo Company
Другие названия
Hell's Angels, Pekelní andelé, 地獄天使, A pokol angyalai, Anđeli pakla, Andjeli pakla, Ángeles del infierno, Ángeles infernales, Angeloi tis kolaseos, Aniołowie piekieł, Aniołowie piekła, Anjos do Inferno, Cehennem Melekleri, De luchtduivels, Giganternes Kamp, Gli angeli dell'inferno, Höllenflieger, Hornan enkelit, Jigoku no tenshi, Les anges de l'enfer, Les démons du ciel, Los ángeles del infierno, Os Anjos do Inferno, Rymdens demoner, Άγγελοι της Κολάσεως, Ангелите на ада, Ангелы ада, 地獄の天使, 지옥의 천사들, Luftens dæmoner, Cəhənnəm Mələkləri

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Ангелы ада - Трейлер
Ангелы ада Трейлер
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