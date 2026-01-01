Бирма. Вторая Мировая война. Том Рейнольдс, командующий небольшим британско-американским соединением. Основная часть его сил составлена из местных войск кэхинов. Рейнолльдса с небольшим отрядом посылают против японских позиций возле китайской границы. Там несколько его солдат попадают в засаду Националистической Китайской группы.

После проведенной боевой операции офицер прибывает на базу для отдыха. Рейнольдс знакомится с красавицей Карлой Весари. Она любовница таинственного человека Никко Регаса. Полюбив Рейнольдса она хочет оставить скучную жизнь в Бирме c Никко Регаса и уехать в Индианополис с Рейнольдсом и не скрывает этого…