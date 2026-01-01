Оповещения от Киноафиши
Так мало никогда

Так мало никогда

Never So Few 18+
О фильме

Бирма. Вторая Мировая война. Том Рейнольдс, командующий небольшим британско-американским соединением. Основная часть его сил составлена из местных войск кэхинов. Рейнолльдса с небольшим отрядом посылают против японских позиций возле китайской границы. Там несколько его солдат попадают в засаду Националистической Китайской группы.

После проведенной боевой операции офицер прибывает на базу для отдыха. Рейнольдс знакомится с красавицей Карлой Весари. Она любовница таинственного человека Никко Регаса. Полюбив Рейнольдса она хочет оставить скучную жизнь в Бирме c Никко Регаса и уехать в Индианополис с Рейнольдсом и не скрывает этого…

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 7 декабря 1959
Дата выхода
1 апреля 1960 Австрия 12
1 января 1961 Бразилия
4 февраля 1960 Великобритания PG
1 января 1981 Германия
2 января 1961 Португалия
7 декабря 1959 США
Бюджет $3 480 000
Производство Canterbury Productions, Loew's
Другие названия
Never So Few, Cuando hierve la sangre, Wenn das Blut kocht, Quando Explodem as Paixões, Als het bloed kookt, Attack i Burma, Barfuß in die Ewigkeit, Brennende jungel, Campaign Burma, Elsket af to mænd, Ha-Krav al Burma, I oraia tis Kalkoutas, Junglefighters of Burma, Junglens partisaner, La proie des vautours, Liekkejä yössä, Nätternas eld, Niciodata asa de putini, Parlayan süngüler, Sacred and Profane, Sacro e profano, Sose kevesebbet, Tak niewielu, Wojenny romans, Битка в джунглата, Никогда не было так мало, 戦雲
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида
Питер Лоуфорд
Стив МакКуин
Стив МакКуин
Ричард Джонсон
Все актеры и съемочная группа
5.9
12 голосов
5.8 IMDb
