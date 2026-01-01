Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
После проведенной боевой операции офицер прибывает на базу для отдыха. Рейнольдс знакомится с красавицей Карлой Весари. Она любовница таинственного человека Никко Регаса. Полюбив Рейнольдса она хочет оставить скучную жизнь в Бирме c Никко Регаса и уехать в Индианополис с Рейнольдсом и не скрывает этого…
|1 апреля 1960
|Австрия
|12
|1 января 1961
|Бразилия
|4 февраля 1960
|Великобритания
|PG
|1 января 1981
|Германия
|2 января 1961
|Португалия
|7 декабря 1959
|США