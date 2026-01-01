1949 год. Еврейские беженцы со всех частей послевоенной Европы прибывают в Израиль через порт города Хайфа. Один из них, когда-то всемерно известный эксцентрик и жонглер Ханс Мюллер был парень свиду оптимистичным. Он подбадривает окружающих его переселенцев, получивших место под солнцем Израиля.
Никто из них не знает, что артисту — не еврею пришлось пройти весь ад нацистских гетто и лагерей. Ему был выколот порядковый номер еврейского заключенного на правой руке, он прожил годы в лагерях, его жена и дети были сожжены нацистами в газовых печах, а сам он многие дни провел в казематах, теряя рассудок.
Теперь Ханс страдает тяжелым душевным недугом, который побуждает его бежать из любых лагерей, даже если это лагерь свободы и будущего благополучия…
|11 ноября 1960
|Германия
|12
|11 мая 1953
|США