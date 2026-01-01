Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Жонглер
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
Жонглер

The Juggler 18+
О фильме

1949 год. Еврейские беженцы со всех частей послевоенной Европы прибывают в Израиль через порт города Хайфа. Один из них, когда-то всемерно известный эксцентрик и жонглер Ханс Мюллер был парень свиду оптимистичным. Он подбадривает окружающих его переселенцев, получивших место под солнцем Израиля.

Никто из них не знает, что артисту — не еврею пришлось пройти весь ад нацистских гетто и лагерей. Ему был выколот порядковый номер еврейского заключенного на правой руке, он прожил годы в лагерях, его жена и дети были сожжены нацистами в газовых печах, а сам он многие дни провел в казематах, теряя рассудок.

Теперь Ханс страдает тяжелым душевным недугом, который побуждает его бежать из любых лагерей, даже если это лагерь свободы и будущего благополучия…

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1953
Премьера в мире 11 мая 1953
11 ноября 1960 Германия 12
11 мая 1953 США
Производство Stanley Kramer Productions
Другие названия
The Juggler, El malabarista, O Malabarista, Žongler, Afspraak met de angst, De roman van een jongleur, Der Gaukler, Der Gehetzte, Desmotis tou parelthontos, Fortidens skygger, Gejaagd door het verleden, Hombres olvidados, I perseguitati, Jagad man, Jonglerul, Kahraman hokkabaz, Kuglarz, Le Jongleur, Olen takaa-ajettu, Rendez-vous avec la peur, Δεσμώτης του παρελθόντος, Жонглер
Режиссер
Эдвард Дмитрик
В ролях
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Милли Витале
Пол Стюарт
Джозеф Уолш
Альф Челлин
6.5
6.4 IMDb
Цитаты
Registration Official at Haifa Имя?
Hans Muller [тихо] Ганс Мюллер
Registration Official at Haifa Говорите громче
Hans Muller ГАНС МЮЛЛЕР — моё имя
Registration Official at Haifa Потише, пожалуйста. Место рождения?
Hans Muller Германия... Мюнхен... Прекрасный город
Registration Official at Haifa Профессия до войны?
Hans Muller Вы мне не поверите
Registration Official at Haifa Я поверю во всё
Hans Muller Я был жонглёром.
Registration Official at Haifa Что?
Hans Muller Жонглёром
[пантомима, имитирует жонглирование мячами в воздухе]
Registration Official at Haifa Жонглёр нам к чёрту не нужен. Что ты умеешь, кроме как кидать вещи в воздух и ловить их?
Hans Muller Господин, сказать, что я просто кидаю вещи в воздух и ловлю их — всё равно что сказать, что Шекспир просто писал слова. Хотите взглянуть на мой альбом?
Registration Official at Haifa Нет. Покажете, когда пойдёте на работу... если для жонглёров там вообще есть вакансии
Hans Muller Я на пенсии. Последние десять лет я не кидал в воздух ничего, кроме плохой еды.
Registration Official at Haifa Ну а что ещё умеешь?
Hans Muller Могу мыть посуду, подметать казармы, чистить туалеты. Могу улыбаться, когда меня бьют кулаками, ногами, ремнями и длинными резиновыми шлангами. Могу служить подопытным кроликом для новых лекарств и старых ядов. Всему этому нас научили, будучи гостями нацистов.
