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Великая битва
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Ansiseong

Великая битва, 2018

2018 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Ли Шиминь, император династии Тан, после разгрома в 630 году Восточно-тюркского каганата решил покорить Когурё, одно из раннекорейских государств. Завоевательный поход императора был успешным: крепости пали одна за другой, китайская армия разбивала пехоту и конницу противника. Побеждённый в одной из битв генерал Ён посылает кадета Са-муля убить предателя Ян Ман-чхуна, коменданта крепости Анси. В 645 году Ли Шиминь подошел к Анси. Имея подавляющее численное преимущество, император считал, что взятие крепости — дело одного дня, но генерал Ян Ман-чхун с немногочисленными солдатами армии Когурё будет любой ценой держать оборону крепости Анси — последнего рубежа на пути к Пхеньяну.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 сентября 2018
Режиссер
Ким Гван-щик
В ролях
Чо Ин-сон
Нам Джу-хёк
Нам Джу-хёк
Пак Сон-ун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Великая битва 2 постера
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