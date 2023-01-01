Патриоты, 2006

1943 год. Эти французы никогда не были во Франции, однако перед лицом войны Саид, Абделькадер, Мессауд и Яссир присоединяются к французской армии, чтобы защищать свою Родину от нацистов вместе со 130-ю тысячами других потенциальных жителей страны. Эти герои были надолго забыты историей, но подвиг не стерся из памяти людей совсем. Их силами были одержаны победы в Италии, Провансе и Восге, а главный бой ожидал воинов в маленькой деревушке Эльзас, где четверым храбрецам пришлось в одиночку противостоять целому батальону немецких захватчиков.