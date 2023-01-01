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Chosen
Избранный, 2016
2016 / Великобритания
5.3
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Рейтинг IMDb: 5.3
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Жанр:
драма
военный
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О фильме
Непритязательный молодой адвокат ведет борьбу с нацистами ближе к концу Второй мировой войны.
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5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2016
Возраст
18+
Режиссер
Ясмин Диздар
В ролях
Люк Мэбли
Ана Улару
Харви Кейтель
Фредди Фуллер
Sam Churchill
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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