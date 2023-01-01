Кровь чужих, 1984

Молодая героиня по имени Элен оказывается невольной участницей Сопротивления, поскольку в это антифашистское движение активно вовлечён Жан, её любимый, а с другой стороны, она не отвергает ухаживаний со стороны представителя немецкой администрации по фамилии Бергман.

Девушка не сразу осознаёт, что в сложившейся исторической ситуации многие обычные люди являются лишь марионетками в игре политиков и тех, кто развязал войну за передел сфер влияния в мире, что своеобразной разменной монетой в этом противостоянии властных интересов выступает жизнь целых народов, и всё здесь делается «чужой кровью», за счёт принесения в жертву «других», кем может стать практически каждый…