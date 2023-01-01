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Кровь чужих
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Sang des autres, Le

Кровь чужих, 1984

1984 / Канада / Франция / США
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О фильме

Молодая героиня по имени Элен оказывается невольной участницей Сопротивления, поскольку в это антифашистское движение активно вовлечён Жан, её любимый, а с другой стороны, она не отвергает ухаживаний со стороны представителя немецкой администрации по фамилии Бергман.

Девушка не сразу осознаёт, что в сложившейся исторической ситуации многие обычные люди являются лишь марионетками в игре политиков и тех, кто развязал войну за передел сфер влияния в мире, что своеобразной разменной монетой в этом противостоянии властных интересов выступает жизнь целых народов, и всё здесь делается «чужой кровью», за счёт принесения в жертву «других», кем может стать практически каждый…

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 2 мая 1984
Премьера в мире 2 мая 1984
Возраст 16+
Режиссер
Клод Шаброль
Клод Шаброль
В ролях
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Майкл Онткин
Сэм Нил
Сэм Нил
Стефана Одран
Александра Стюарт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кровь чужих 1 постер
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