Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Год, опасный для жизни
Постер фильма Год, опасный для жизни
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Год, опасный для жизни

Год, опасный для жизни

The Year of Living Dangerously 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В этом фильме Гибсон играет Гая Хэмилтона, австралийского репортера на задании в политически нестабильной Индонезии, где вместе с фотографом он изобличает коррупцию в правительстве. Но связь Хэмилтона с красивой атташе британского посольства Джилл Брайант сильно осложняет ему жизнь.

Пока их бурный роман становится все более и более страстным, все вокруг них катится к гражданской войне. Джилл советует уехать, но репортер жаждет обнародовать правду...

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 17 декабря 1982
Дата выхода
17 декабря 1982 Австралия
27 мая 1983 Германия
15 апреля 1983 Италия
28 августа 1983 Норвегия 15
21 января 1983 США
17 мая 1983 Франция
20 мая 1983 Швеция
14 июля 1984 Япония G
MPAA PG
Бюджет $13 000 000
Сборы в мире $10 278 575
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Freddie Fields Productions, McElroy & McElroy
Другие названия
The Year of Living Dangerously, El año que vivimos en peligro, Ein Jahr in der Hölle, Rakkaus veitsenterällä, Rok nebezpečného života, A veszélyes élet éve, Brännpunkt Djakarta, Brennpunkt Djakarta, El año que vivimos peligrosamente, Godina opasnog življenja, L'année de tous les dangers, L'any que vam viure perillosament, Lev farligt, Một Năm Sóng Gió, O Ano de Todos os Perigos, O Ano em que Vivemos em Perigo, O Ano que Vivemos em Perigo, Pavojingo gyvenimo metai, Rok niebezpiecznego życia, Tehlikeli Bir Yıl, Un anno vissuto pericolosamente, Επικίνδυνα χρόνια, Год, опасный для жизни, Година опасног живљења, Годината на опасния живот, 危険な年, 危險年代
Режиссер
Питер Уир
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Линда Хант
Линда Хант
Майкл Мерфи
Майкл Мерфи
Билл Керр
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Год, опасный для жизни
Бесстрашный 7.0
Бесстрашный (1993)
Пикник у Висячей скалы 7.4
Пикник у Висячей скалы (1975)
Вид на жительство 6.3
Вид на жительство (1990)
Берег москитов 6.8
Берег москитов (1986)
Свидетель 7.8
Свидетель (1985)
Фламенко 7.4
Фламенко (1995)
Одна женщина или две 5.0
Одна женщина или две (1985)
Баунти 7.1
Баунти (1984)
Река 6.3
Река (1984)
Под огнем 7.0
Под огнем (1983)
Путь домой 7.4
Путь домой (2010)
Общество мертвых поэтов 7.7
Общество мертвых поэтов (1989)

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше