В этом фильме Гибсон играет Гая Хэмилтона, австралийского репортера на задании в политически нестабильной Индонезии, где вместе с фотографом он изобличает коррупцию в правительстве. Но связь Хэмилтона с красивой атташе британского посольства Джилл Брайант сильно осложняет ему жизнь.



Пока их бурный роман становится все более и более страстным, все вокруг них катится к гражданской войне. Джилл советует уехать, но репортер жаждет обнародовать правду...