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В тылу врага
Enemy Lines
В тылу врага, 2020
2020 / Великобритания
4.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Жанр:
военный
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4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
4 мая 2020
Премьера в мире
24 апреля 2020
Возраст
16+
Режиссер
Андерс Банке
В ролях
Эд Вествик
Джон Ханна
Tom Wisdom
Кори Джонсон
Гари Грант
Все актеры и съемочная группа
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Фильм находится в
подборках
Фильмы про героизм
2 постера
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саундтрек фильма
В тылу врага
Кадры из фильма
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