Главная героиня фильма, Патимат, воспитала двоих сыновей – Магомеда и Султана. После того как парней мобилизовали на фронт, материнское сердце не знало покоя. Согласно старинному кавказскому преданию, кинжалы, передающиеся из поколения в поколение, способны уберечь своих обладателей от любых невзгод и бед. Сыновья Патимат не успели забрать с собой фамильные реликвии, поэтому женщина обратилась к лейтенанту Зворыкину с просьбой передать оружие с оказией. А получив отказ, отправилась в путь сама...
Мужчины одного из аулов, как и другие советские граждане, отправляются на войну. В воздухе висит предчувствие тяжелых времен. Но особенно грустно на душе у одной из матерей, не успевшей передать своим сыновьям семейную реликвию — оружие предков, которое по обычаю должно защитить представителей рода от гибели и помочь им сражаться с врагами. Она решается на далекий путь, чтобы отыскать своих Султана и Магомеда.