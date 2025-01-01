Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Баллада о старом оружии
1 постер
Киноафиша Фильмы Баллада о старом оружии

Баллада о старом оружии

Ballada o starom oruzhii 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главная героиня фильма, Патимат, воспитала двоих сыновей – Магомеда и Султана. После того как парней мобилизовали на фронт, материнское сердце не знало покоя. Согласно старинному кавказскому преданию, кинжалы, передающиеся из поколения в поколение, способны уберечь своих обладателей от любых невзгод и бед. Сыновья Патимат не успели забрать с собой фамильные реликвии, поэтому женщина обратилась к лейтенанту Зворыкину с просьбой передать оружие с оказией. А получив отказ, отправилась в путь сама...

  • В основу сюжета лег одноименный роман, написанный Вацлавом Михальским. К слову, он лично адаптировал литературный первоисточник для воплощения на экране. 
  • Патимат Хизроева, исполнившая в фильме главную роль, является народной артисткой Дагестанской АССР (1955) и РСФСР (1981), заслуженной артисткой РСФСР (1960). Актриса создала целую плеяду ярких образов на сцене Аварского драматического театра им. Г. Цадасы и в кино. 
  • Съемки «Баллады о старом оружии» проходили в Дагестане, в окрестностях села Гуниб. 
  • «Баллада о старом оружии» стала режиссерским дебютом Геннадия Воронина. В дальнейшем он снял такие фильмы, как «Мостик» (1986), «Два берега» (1987), «Мария Магдалина» (1990).

Мужчины одного из аулов, как и другие советские граждане, отправляются на войну. В воздухе висит предчувствие тяжелых времен. Но особенно грустно на душе у одной из матерей, не успевшей передать своим сыновьям семейную реликвию — оружие предков, которое по обычаю должно защитить представителей рода от гибели и помочь им сражаться с врагами. Она решается на далекий путь, чтобы отыскать своих Султана и Магомеда.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 12 мая 1986
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Ballada o starom oruzhii, Ballade über eine alte Waffe, Баллада о старом оружии
Режиссер
Геннадий Воронин
В ролях
Сергей Скрипкин
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Виктор Борцов
Леонид Белозорович
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Баллада о старом оружии
Два берега 5.3
Два берега (1987)
Гу-га 6.5
Гу-га (1989)
Три процента риска 5.3
Три процента риска (1985)
В лесах под Ковелем 6.1
В лесах под Ковелем (1984)
Пробивной человек 5.2
Пробивной человек (1979)
Государственный преступник 6.9
Государственный преступник (1964)
Мир входящему 7.3
Мир входящему (1961)
Ветер 7.0
Ветер (1958)
Драма из старинной жизни 7.2
Драма из старинной жизни (1971)
Крейцерова соната 7.1
Крейцерова соната (1987)
0.0
Вуазен (2011)
Мой добрый папа 7.4
Мой добрый папа (1970)

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Баллада о старом оружии

Похожие фильмы онлайн

Два берега
 
Государственный преступник
 
Крейцерова соната
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше